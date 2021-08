“ American night “: il 9 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia la premiere mondiale

Sulla spettacolare piattaforma del Campari Boat, all’Arsenale di Venezia, il prossimo 9 settembre, verrà proiettato, in anteprima mondiale, il film di Alessio Della Valle “ American Night “.

L’opera prima del regista, che firma anche la sceneggiatura, è ambientata nel mondo dell’arte contemporanea di New York.

La sinossi: Michael Rubino (Emile Hirsch) è appena diventato capo di tutti i capi della mafia di New York ma il suo più grande desiderio è quello di poter dedicare la sua vita alla pittura e diventare un grande artista. John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers) è un mercante d’arte disordinato e ombroso ma è anche il migliore al mondo per l’individuazione dei falsi. Le strade dei due, apparentemente così distanti, si incontreranno davanti a un bivio di cruciale importanza, quando il furto della Pink Marilyn di Warhol darà il via ad una serie di accadimenti imprevisti che sconvolgeranno le loro vite.

A ricoprire il ruolo dei due magnetici protagonisti, il vincitore del Golden Globe Jonathan Rhys Meyers (Match Point, Black Butterfly, Vikings, I Tudors) ed Emile Hirsch (C’era una volta a… Hollywood, Into the Wild – Nelle terre selvagge, Venuto al mondo), affiancati da Paz Vega (Rambo V, Parla con lei, Spanglish). Il cast artistico conta anche sulla partecipazione dell’attore vincitore di un Golden Globe e di tre Emmy Awards Jeremy Piven (Entourage, The Kingdom), dell’italianissimo Fortunato Cerlino (Gomorra), dell’icona di stile francese Annabelle Belmondo, dell’attrice asiatica Mara Lane Rhys Meyers e delle esordienti Alba Amira Ramadani e Lee Levi. Tra le apparizioni speciali, oltre a quella di Michael Madsen (Le Iene, Kill Bill, The Hateful Eight), anche Maria Grazia Cucinotta (Il Postino, James Bond – Il domani non muore mai), Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso, Tutti i soldi del mondo), e la pop star della musica internazionale Anastacia, autrice ed interprete della canzone originale “American Night” che è anche il tema del film.

Tantissimi gli artisti e le immagini di personalità presenti nel film, oltre ad Andy Warhol infatti, anche Marilyn Monroe, Mario Schifano, Jeff Koons e Bruce Lee. Così come numerose sono anche le opere d’arte di artisti contemporanei come: Gotti Bernhoft, Tullio Crali, Davide Dall’Osso, Emanuele Giannelli, Annamaria Barbaro, Anthony Moman, Kouhei Nakama, Andrea Roggi e Simon Thompson.

Inoltre il film si avvale un cast tecnico d’eccezione: Zach Staenberg vincitore di un Oscar al miglior montaggio per il film Matrix (Matrix I, II, III, Lord of War, Mongol, Pacific Rim, In Time). Il compositore nominato a due Premi Oscar Marco Beltrami per le musiche originali (The Hurt Locker, 3:10 to Yuma, Logan, World War Z, Blade II, I, Robot, Venom: Let There Be Carnage). Direttore della fotografia: Ben Nott (La vedova Winchester, la Battaglia di Long Tan). La Costumista vincitrice del David Donatello: Nicoletta Taranta (L’Isola delle Rose, A ciambra, 5 è il numero perfetto, Romanzo criminale). Scenografa: Francesca Fezzi (Quel bravo ragazzo, Scappo a casa). Re-reconding Mix nominato a tre Premi Oscar: David Giammarco (Ford vs Ferrari, 3:10 to Yuma, Inferno, Amazing Spiderman, Logan). Ed in fine il Sound Designer: Laurent Kossayan (Bad boys for Life, Harry Potter Saga, Amelie, Ninja Turtles) e il VFX Supervisor: Craig Lyn (X-Men, The Dark Knight, Abraham Lincoln) . I titoli del film sono stati realizzati dalla nota agenzia creativa con sede a Los Angeles yU+co fondata dall’artista e designer Garson Yu ( The Lion King, Tom Rider, Life of PI, Justice League, Mulan).