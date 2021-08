“ Amico fragile “, un concerto dai mille colori: la tradizione canora italiana e non solo rivive in un affascinante angolo di Roma

E’ stata la superba cornice della Galleria Sciarra, gioiello liberty nel centro di Roma che unisce due dei più bei palazzi ( uno dei quali ospita il Teatro Quirino dedicato a Vittorio Gassmann ) del centro storico della Capitale, ad ospitare l’ultima serata pre estiva della stagione organizzata dalla direzione artistica del Quirino in vista della riapertura della stagione 2021 – 2022, che si annuncia, a sua volta, molto nutrita.

Il concerto, dal titolo di “ Amico fragile “ tutto ispirato ai grandi compositori della tradizione canora italiana, si è rivelato un gradevole excursus canoro che è iniziato con brani di Paoli di De Andrè oltre oltre che di Tenco ed altri autori stranieri eseguiti da un affiatatissimo gruppo formato dal bravo Francesco Centarrì ( voce ) e da tre maestri, Salvo Beffumo al contrabbasso, Luccio Nicolosi al piano ed Alessadnro Borgia alla batteria che hanno eseguito, adattandoli ad una gradevole gusto da piano bar, brani che hanno mandato in visibilio il pubblico presente nella bella sala della Galleria Sciarra accompagnandolo in un viaggio estremamente elegante e raffinato .

A latere della voce di Centarrì è intervenuta la bella e brava Simona Sciacca, voce in grado di spaziare tra diversi generi musicali, dal pop alla musica leggera, dal canto sacro alla musica etnico-popolare al jazz , che ha interpretano brani della cantautrice e cantastorie siciliana Rosa Balistreri.

L’insieme del concerto ha ricondotto il pubblico in un ambiente jazz fatto anche di funky, bossa nova colmi di eleganza e di estrema raffinatezza, in perfetta armonia con una serata che, malgrado il torrido caldo romano, si è rivelata assai gradevole vuoi per le esibizioni concertistiche che per l’accoglienza che il ristorante annesso al Teatro Quirino, l’Angolo Sciarra, ha riservato ai presenti con una delicatissima cena preparata dallo chef a base di raffinate prelibatezze perfettamente in sintonia con le esibizioni musicali.

Gli spettacoli in galleria riprenderanno il prossimo 4 settembre con un concerto di genere lirico interpretato dal soprano Francecsca Salvatorelli e dal tenore Matteo Mezzaro accompagnati al pianoforte dal Maestro Mirco Roverelli.

Prenotazione obbligatoria al 06/69424621 o all’indirizzo mail food@teatroquirino.it