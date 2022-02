Ampliato il cast dell’atteso reboot della serie “ Party Down “ di Starzplay

Party Down segue le vicende di un team di catering di Los Angeles: sei aspiranti attori costretti a sbarcare il lunario nell’attesa della grande occasione. Ogni episodio, della durata di mezz’ora, vede lo sfortunato team lavorare a un nuovo evento e inevitabilmente intromettersi nelle vite assurde degli eccentrici ospiti.

Le prime due stagioni di Party Down sono state trasmesse su STARZ rispettivamente nel 2009 e nel 2010 ed oggi Starzplay, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato oggi che Jennifer Garner (Yes Day, Tuo Simon), Tyrel Jackson Williams (Thunder Force, Brockmire) e Zoë Chao (Love Life, Strangers) sono i nuovi personaggi ricorrenti nel reboot della serie Party Down di STARZ. James Marsden (Sonic the Hedgehog, Dead to Me) è stato aggiunto come guest star ricorrente.

Gli attori si uniranno al cast precedentemente annunciato, incluso Adam Scott che riprenderà il suo ruolo insieme ai membri del cast originale Ken Marino (Veronica Mars, Role Models), Jane Lynch (Glee, Criminal Minds), Martin Starr (Molto incinta, Silicon Valley), Ryan Hansen (Bless this Mess, Veronica Mars) e Megan Mullally (Will & Grace, The Great North).

Jennifer Garner interpreta Evie, una produttrice di successo di saghe cinematografiche, che, sulla scia di una separazione, sta riconsiderando le sue scelte di vita. Una nuova relazione con Henry Pollard (Adam Scott) diventa per lei un modo per esplorare possibili nuove direzioni.

Tyrel Jackson Williams interpreta Sackson, un influencer e personaggio noto della rete, bello, sicuro di sé, determinato e ambizioso. È ben informato e molto esperto della sua specifica nicchia di Internet, ma si perde in ogni altro aspetto della vita reale.

Zoë Chao interpreta Lucy, una “food artist” creativa, appassionata, schietta e fuori dagli schemi. Lucy sogna di diventare una chef famosa, ma è arenata al Party Down dove sforna antipasti senza le risorse per fare qualcosa di più ambizioso.

James Marsden interpreta Jack Botty, un attore protagonista di una popolare saga sui supereroi. L’aspetto fisico di Jack riflette il suo fascino, si gode la vita, la fama e l’essere al centro dell’attenzione.

La commedia cult tornerà con sei nuovi episodi e sarà prodotta dagli stessi delle prime due stagioni: Rob Thomas (Veronica Mars, iZombie), John Enbom (iZombie, Benched – difesa d’ufficio) che è anche showrunner, Paul Rudd (Ant-Man, Ghostbusters: Afterlife) e Dan Etheridge (Veronica Mars, iZombie) e Adam Scott (Parks and Recreation, Big Little Lies).