Anche Striscia la Notizia ha la sua Torta Paqualina.

La Torta Pasqualina dello Cheff genovese Marco Visciola è protagonista della rubrica “Capolavori in Cucina” curata da Paolo Marchi

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) la rubrica “Capolavori italiani in cucina” curata dal giornalista enogastronomico Paolo Marchi (fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose) è dedicata a un grande classico della cucina genovese: la torta pasqualina, torta salata a base di verdure e formaggi. A reinterpretare la ricetta è Marco Visciola, chef del ristorante Il Marin all’interno di Eataly Genova, che racconta: «Per prima cosa preparare l’impasto con farina, acqua, olio e un pizzico di sale. Per il ripieno bisogna cuocere le bietole in padella con della cipolla stufata. Una volta pronte, metterle in una ciotola e aggiungere parmigiano, maggiorana, prescinseua (tipico prodotto caseario genovese), uova, sale e pepe. Dopo aver mescolato il tutto, adagiarlo nell’impasto, e aggiungere sopra altre uova. Coprire l’impasto e infornare. Una volta pronto, servire a fette tiepide assieme a una quenelle di prescinseua e un’insalatina di prebuggiun (miscele di erbe spontanee tipiche della liguria), fiori di borragine e capperi di tarassaco».

La ricetta completa della torta pasqualina, così come le altre della rubrica di Paolo Marchi, è consultabile sul sito di Striscia la notizia (www.striscialanotizia.mediaset.it).

