A causa della situazione che si sta verificando nel nostro paese e dell’ordinanza sanitaria che impone la chiusura dei cinema nel Nord Italia,

l’uscita di LUPIN III – The First, in programma per il 27 febbraio, è stata posticipata .

Vi comunicheremo quanto prima la nuova data di uscita.

ANIME FACTORY presenta

L U P I N III T H E F I R S T

un film di TAKASHI YAMAZAKI

Nominato nella cinquina dei “Miglior Film d’Animazione” alla 43ᵃ edizione dei Japan Academy Film Prize (che si terrà il 6 marzo 2020), sta per arrivare nelle sale italiane LUPIN III – The First, l’incorreggibile e inafferrabile ladro di tutti i tempi, che ha rubato il cuore di milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Per la prima volta al cinema in Computer Grafica, ritorna l’ineguagliabile personaggio creato dalla matita di Monkey Punch in una nuova, adrenalinica avventura in giro per il mondo, da Parigi al Brasile, inseguito, come sempre, dall’ostinato Ispettore Zenigata. Insieme a lui i fedeli compagni di sempre, Goemon, Jigen e la bella e scaltra Fujiko. Per tutti loro, un vero e proprio ritorno in grande stile, dal momento che nella versione italiana del film, i personaggi saranno doppiati dalle voci storiche della serie animata che ha accompagnato varie generazioni.

Diretto da Takashi Yamazaki (Doraemon – Il film, Dragon Quest: Your Story), LUPIN III – The First arriverà nelle sale italiane dal 27 febbraio distribuito da Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media.

