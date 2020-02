In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffon i concerti PFM in Lombardiadersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, PFM, D&D Concerti, Ventidieci, Zed comunicano il rinvio di 3 concerti del tour “PFM canta De André – Anniversary” nelle seguenti date:

Brescia – la data del 24 Febbraio è rinviata al 22 Maggio;

Padova – la data del 27 Febbraio è rinviata al 24 Maggio;

Milano – la data del 25 Febbraio sarà rinviata a data che comunicheremo al più presto.

I biglietti acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione.

