Anteprima Striscia: Brumotti a Firenze dove si spaccia a tutte le ore

STRISCIA LA NOTIZIA: BRUMOTTI TORNA NEL PARCO DELLE CASCINE DI FIRENZE

Dove decine e decine di spacciatori vendono droga a ogni ora del giorno

Stasera a Striscia la notizia Vittorio Brumotti torna in missione nelle principali piazze di spaccio italiane. Dopo aver ricevuto tantissime segnalazioni da parte di cittadini esasperati, l’inviato del tg satirico torna a Firenze, al Parco delle Cascine, dove poco meno di due anni fa aveva subito una violenta aggressione (vedi servizio dell’8.03.2021).

«Le Cascine sono la più grande area di spaccio della città, presidiata da un numero impressionante di pusher che confezionano e vendono fumo, crack e cocaina alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti», racconta Brumotti. Che, come al solito, prima registra le fasi dello smercio, poi esce allo scoperto con la sua bicicletta. Alcuni spacciatori scappano, altri cominciano a minacciare l’inviato di Striscia, ma per fortuna vengono fermati dalle forze dell’ordine e portati in questura per accertamenti.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).