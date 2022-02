Anteprima video dell’aggressione a Luca Abete a Pollena Trocchia (NA) >>>———————————————————–> https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/luca-abete-e-il-suo-cameraman-aggrediti-a-pollena-trocchia-napoli-_10692.shtm

Attimi di tensione per Luca Abete e la sua troupe a Pollena Trocchia (Napoli). L’inviato di Striscia la notizia, dopo aver ricevuto molte segnalazioni, è andato di persona presso un distributore di gpl che riempie bombole “a occhio”: una pratica non solo vietata per legge, ma anche estremamente pericolosa, perché può provocare una forte esplosione.

La situazione è degenerata quando un uomo, avvisato della presenza del tg satirico, è arrivato in auto tentando prima di investire il cameraman, poi prendendo di mira Abete. Insulti, spintoni e un microfono rotto: questo il bilancio dell’aggressione, con l’inviato che ha dovuto dileguarsi per evitare il peggio.

Le immagini saranno trasmesse nella puntata di Striscia la notizia di stasera