Anticipazioni da Striscia, Brumotti aggredito a Trento da spacciatori di giorno

ANTICIPAZIONI DA STRISCIA: ANCHE A TRENTO SPACCIO IN PIENO GIORNO E AGGRESSIONE A VITTORIO BRUMOTTI

L’INVIATO DI STRISCIA CONTINUA LA BATTAGLIA

PER LIBERARE STRADE E PIAZZE E “RIAPPOPRIARSI” DEL TERRITORIO

«Levati dal cazzo. Sparisci!». Queste sono le parole, seguite dal lancio di oggetti, con le quali è stato accolto Vittorio Brumotti a Trento.

L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci, dopo le segnalazioni arrivate alla redazione di Striscia di studenti e abitanti esasperati dalla situazione, è stato protagonista di un blitz nella centralissima Piazza Dante, proprio davanti al Palazzo della Regione. In sella alla sua bicicletta ha filmato decine di spacciatori che agivano indisturbati. Dopo gli insulti e il lancio di oggetti sono per fortuna intervenute le Forze dell’Ordine che hanno perquisito e poi portato in caserma per accertamenti i fermati. Alcuni di loro, probabilmente sotto l’effetto della droga, hanno anche opposto resistenza, culminata con una colluttazione con i Carabinieri.