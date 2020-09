Anticipazioni da Striscia : la Ministra Azzolina e il Ministro Speranza e ancora l’intervista a Leoluca Orlando. La nuova stagione di Striscia la notizia si annuncia più ricca che mai con nuovi inviati e nuovi personaggi. Ad essere in primo piano le imitazioni dei ministri che, dall’emergenza Covid hanno avuto grandi responsabilità e grande visibilità. Il Tg satirico di Antonio Ricci non poteva mancare l’occasione.

Di seguito alcune anticipazioni della prima puntata di Striscia la notizia, la voce dell’insofferenza

UNA NUOV INVIATA DEBUTTA A STRISCIA LA NOTIZIA: ANGELICA MASSERA SARÀ LA MINISTRA LUCIA SUPERCAZZOLINA

Esordisce stasera nel corso della prima puntata di Striscia la notizia Angelica Massera: una ministra SupercAzzolina pronta a dare la sua originalissima soluzione ai problemi del mondo scolastico.

STASERA A STRISCIA LA NOTIZIA

SCANDALO A PALERMO:

CASE OCCUPATE VENDUTE CON LA COMPLICITÀ

DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE

IL SINDACO LEOLUCA ORLANDO: «MANDO TUTTO

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA».



Dopo numerose segnalazioni arrivate alla redazione di Striscia, Stefania Petyx ha scoperto che a Palermo alcuni occupanti abusivi di case di proprietà della Regione Siciliana si improvvisano agenti immobiliari per cercare di “venderle” a 15/20 mila euro a potenziali acquirenti.

L’inviata siciliana inaugura la nuova stagione del Tg satirico di Antonio Ricci con questa inchiesta in cui è coinvolto anche il Comune di Palermo: sono gli stessi occupanti a svelare che ci sarebbe un dipendente comunale che, in cambio di denaro, rilascerebbe certificati di residenza a persone che non potrebbero averla.

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dichiarato ai microfoni di Striscia: «Se qualcuno ha pagato uno dei dipendenti comunali faremo immediatamente l’accertamento. Datemi tutto quello che può servire per ulteriori indagini, perché io mando tutto alla Procura della Repubblica».

NUOVO PERSONAGGIO A STRISCIA LA NOTIZIA:

IL MINISTRO DELLA SPERANZA ROBERTO SALUTE

Un nuovo e unico personaggio irromperà stasera nel corso della prima puntata di Striscia la notizia: il ministro della Speranza Roberto Salute.

A vestirne i panni il trasformista Dario Ballantini.