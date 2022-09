Antonio Pappano dirige Aida dalla Royal Opera House: il12 ottobre in diretta cinematografica in mille cinema di 34 Paesi del mondo

Mercoledi 12 ottobre, in diretta dalla Royal Opera House di Londra, verrà trasmessa, in diretta per oltre mille sale cinematografiche nel mondo, l’Aida di Giuseppe Verdi, con la messa in scena dall’acclamato direttore canadese Robert Carsen.

L’opera, che ha debuttato per la prima volta al Cairo nel 1871e che detiene attualmente un posto centrale nel corpus operistico mondiale, è stata portata in scena più di 500 volte al Covent Garden e, con la sua grandiosa marcia trionfale Gloria all’Egitto, è quasi sempre descritta come epica: un lavoro monumentale sia per il suo prestigio che per la sua partitura.

La nuova edizione di Carsen, diretta da Antonio Pappano, colloca il dramma politico su vasta scala composto da Verdi in un contesto contemporaneo, enfatizzando lo strappo tra il dovere pubblico e la passione privata, e rappresentando le lotte di potere della storia sullo sfondo di uno stato moderno e totalitario e, mettendo insieme uno stupefacente team creativo che annovera la pluripremiata costumista Annemarie Woods e la scenografa Miriam Buether, nominata all’Olivier Award, è una tra le produzioni più attese della Stagione 2022/23 della Royal Opera House.

Nel suo ventesimo anno come Direttore musicale della Royal Opera, Antonio Pappano conduce un cast di acclamate stelle internazionali: il soprano Elena Stikhina nel ruolo di Aida, che torna a Covent Garden in seguito alla sua performance in Tosca; il tenore italiano Francesco Meli nel ruolo di Radames; il mezzo-soprano polacco Agnieszka Rehlis nel ruolo di Amneris; il baritono francese Ludovic Tézier nel ruolo di Amonasro; il basso americano Soloman Howard nel ruolo di Ramfis; il basso coreano In Sung Sim nel ruolo del Re d’Egitto.

Dal 2008 il programma cinematografico della Royal Opera House porta l’opera e il balletto al pubblico di tutto il mondo. Per la Stagione 2022/23, ben 13 produzioni del Royal Ballet e della Royal Opera saranno trasmesse in oltre 1.300 cinema dal Regno Unito alla Nuova Zelanda. Ogni trasmissione offre al pubblico il miglior posto a sedere e include filmati esclusivi dietro le quinte, interviste e approfondimenti. Il programma è parte integrante del progetto della Royal Opera House per espandere il suo pubblico e continuare a contribuire alla ripresa vitale del cinema a livello nazionale e internazionale.