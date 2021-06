Aperte le votazioni per il Diversity Media Awards 2021: i “Ferragnez” in Pole Position

Sono loro i candidati al Diversity Media Awards 2021: Chiara Ferragni & Fedez, Gianni Morandi, Elodie, Claudio Marchisio, Michela Murgia, Giovanna Botteri, i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali che nel corso dell’anno precedente si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, (dis)abilità. Proprio a proposito di orientamento sessuale, probabilmente il più accreditato a ricevere il Premio sarà Fedez che, con il suo discorso dal palco del 1° maggio, ha portato all’attenzione la considerazione che certi esponenti politici hanno, sottolineando che il lavoro. Non solo, la discriminazione passa anche dalla disparità di trattamento per i lavoratori dello spettacolo e per le differenze di genere.