Arena di Verona 2023: questi i cast del suo 100mo cartellone

Si terrà dal 16 giugno al 9 settembre prossimi la stagione 2023 dell’Arena di Verona, una stagione particolare, una parata delle migliori voci internazionali per dare vita a quello che si presenta come il centesimo cartellone del Verona Opera Festival nel corso del quale verrà esposta una interessantissima antologia di allestimenti scenici tra i più amati dal pubblico.

La stagione 2023 si presenta inoltre come una irripetibile parata delle migliori voci internazionali con debutti attesi ed altri meno tra i quali primeggiano una nuova produzione di Aida in una versione appositamente studiata per la trasmissione in diretta in mondovisione il 16 giugno e una nuova produzione di Rigoletto.

Nella sala della Associazione Romana Stampa Estera la Soprintendente e Direttore Artistico dell’Arena Cecilia Gaddia ed il Vide Direttore Artistico Stefano Trespidi hanno presentato i cast che si alterneranno in una rutilante alternanza che renderà ognuna delle serate del Festival 2023 una vera e propria prima, com’è nella migliore tradizione del più grande palco d’opera nel mondo, in meno di tre mesi giungeranno a Verona le star più importanti del belcanto, ma anche le giovani promesse più brillanti e i pilastri del Belcanto del ‘900, rendendo così la città vera capitale dell’Opera, com’è sua vocazione da oltre un secolo.

Oltre alla già sontuosa lista di grandi voci, certamente il 100° Arena di Verona Opera Festival riserverà anche quest’anno al pubblico grandi sorprese e inaspettate guest star.

Oltre a Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Plácido Domingo, Roberto Bolle, l’Orchestra e il Coro della Scala diretti da Riccardo Chailly in cinque serate-evento dedicate, giungeranno in città sull’immenso palcoscenico areniano, fra i tanti, Anna Netrebko e Yusif Eyvazov per l’apertura con la nuova Aida in mondovisione il 16 giugno; stelle come Piotr Beczała, Asmik Grigorian, Christian Van Horn al loro debutto; importantissime conferme fra gli artisti più acclamati nel panorama internazionale e i migliori giovani su cui puntare attenzione che fino al 9 settembre si alterneranno con una vera antologia dei titoli e degli allestimenti più amati dal pubblico areniano in una parata irripetibile della storia del teatro.

Questo il cartellone:

Aida di Verdi, nuova produzione di Stefano Poda dal 16 giugno,

Carmen di Bizet, regia di Franco Zeffirelli dal 23 giugno

Il Barbiere di Siviglia di Rossini secondo Hugo de Ana dal 24 giugno,

Rigoletto di Verdi in un nuovo allestimento dal 1° luglio,

La Traviata di Verdi nella produzione di Franco Zeffirelli dall’8 luglio,

Nabucco di Verdi, regia di Gianfranco de Bosio dal 15 luglio,

Tosca di Puccini nell’allestimento di Hugo de Ana dal 29 luglio,

Madama Butterfly