Aria nuova nei polmoni della next generation da Pino Insegno e Martina Socrate con ” Una coppia (in)sostenibile “

Nel corso di una partecipata conferenza stampa tenutasi alla Galleria del Cembalo di palazzo Borghese a Roma, è stata presentata una assai lodevole iniziativa a favore della “ next generation “, la Z generazione, quella dei giovani di età compresa tra i 25 ed i 10 anni di età, quella più a rischio tumore del polmone, la campagna intrapresa da MSD con il patrocinio di WALCE ( Women Against Lung Cancer In Europe ) che si avvale della rete dei social per invitare gli interessati ad adottare comportamenti sostenibili e salutari nel corso dello svolgimento di ogni azione quotidiana e per far comprendere loro gli aspetti della prevenzione al fine di prepararsi un futuro, che senza il vizio del fumo, può prospettarsi molto migliore.

Al riguardo ed avvalendosi della partecipazione ad alcuni sketch di due attori molto conosciuti e del calibro di Pino Insegno e di Martina Socrate e della valida collaborazione di Pro Format Comunicazione, MSD ha dato vita ad una campagna di diffusione dal titolo molto affascinante di “ Una coppia (in) sostenibile “ che fa parte della serie “ Respiro impatto Zero “, attraverso la quale e con la descrizione particolareggiata di come non appaia opportuno comportarsi nel corso della vita di coppia e non solo sarà possibile vedere, sui canali Instagram, TikTok, YouTube e Facebook, come sia possibile passare da un momento di primo impatto tra Pino e Martina, i protagonisti della serie nel corso del quale viene descritto prima come tenere un sano stile di vita e, successivamente, viene illustrato come comportarsi per sostenere sia la salute personale che quella dell’ambiente entrando in dettagli quali, ad esempio, come sia più opportunamente regolare la temperatura del climatizzatore per evitare il surriscaldamento del pianeta o l’inquinamento da CO2 che sarebbe possibile ridurre attraverso l’adozione di un innovativo sistema da adottarsi sui mezzi di trasporto; ma anche, infine, e per sollecitare ancora una volta una sana attività fisica, Pino e Martina parlano di passeggiate ecosostenibili in grado di eliminare quell’ozio che attanaglia i non più giovani che si riducono – loro malgrado – a trascorrere ore sul divano davanti alla televisione.

Insomma, una iniziativa tutta da apprezzare per evidenziare, attraverso mezzi di comunicazione assolutamente moderni quali i canali social più utilizzati dalla Generazione Z, quali siano i danni che il fumo è attualmente in grado di provocare e che ha già provocato oltre che tendere alla eliminazione di fenomeni mortali quali i tumori del polmone che mietono migliaia di vittime proprio tra quei giovani i quali, comunque, vanno educati verso uno stile di vita più sano, più sereno, più ecosostenibile.

La fiction potrà essere seguita attraveso il link https://www.tumoredelpolmone.it/una-coppia-insostenibile