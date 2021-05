Arriva in Italia, in DVD e Blu-Ray, “ Judas and the black Messiah “, un film di Shaka King

Arriva in Italia, in DVD e Blu-Ray, “ Judas and the black...

Finalmente “Judas and Black Messiah”, l’attesissimo film di Shaka King vincitore di 2 Premi Oscar©, tra cui miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya), arriva in Italia in DVD e Blu-Ray da giovedì 17 Giugno.

Ispirato a eventi realmente accaduti, “Judas and the Black Messiah” è diretto da Shaka King, all’esordio con un lungometraggio per una major.

L’informatore dell’FBI William O’Neal (LaKeith Stanfield), è infiltrato nel partito delle Black Panther dell’Illinois con l’incarico di tenere d’occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Ladro di professione, O’Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare sia i suoi compagni che il suo “supervisore”, l’Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons). L’influenza politica di Hampton è in forte ascesa proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson (Dominique Fishback). Nel frattempo, nella mente di O’Neal prende vita un dilemma. Si allineerà alle forze benevole? O contribuirà ad affossare Hampton e Le Pantere con ogni mezzo, come comanda il Direttore dell’FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen)?

Tra i contenuti extra del DVD troviamo “Fred Hampton for the People”, un contenuto esclusivo, disponibile sia nella versione DVD che in quella Blu-Ray, in cui il cast e i filmmaker parlano di Fred Hampton e dell’importanza della sua storia, mentre, in esclusiva per il formato Blu-Ray, Unexpected Betrayal, nel quale i filmmaker e i membri del cast parlano della complessità del personaggio di O’Neal.