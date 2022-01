Arte e Gioielli: Lucia Vitiello disegna la linea Yugen dedicata al Sol Levante

Cammeo, il Giappone chiama Torre del Greco risponde

Il Giappone chiama, Torre del Greco risponde. A quasi due anni dall’esplosione della pandemia e dal conseguente stop forzato degli scambi commerciali tra i Paesi, il mercato legato alla commercializzazione di gioielli si rimette in moto. E con esso, tornano a brillare le eccellenze di quella che è universalmente considerata la capitale della lavorazione del cammeo. Un’attività che vede in prima linea Lucia Vitiello e la sua azienda, che ha fatto della globalizzazione e della capacità di trasformare i propri disegni in preziosi articoli due delle principali prerogative della sua attività. Anche per questo è stata scelta da alcuni imprenditori nipponici per firmare una collezione interamente dedicata al Sol Levante, che presto la porterà a sbarcare nel continente asiatico per presentarla personalmente in terra giapponese.

Ecco allora che è nata la Linea Yugen: “Una linea misteriosa – spiega la stessa Lucia Vitiello – quasi magica, che non può essere descritta soltanto attraverso le parole”. Yugen deriva proprio dal giapponese e sta ad indicare ciò di cui dispone un individuo o ancora le emozioni che sa dare un’opera d’arte. “Il suo equivalente artistico-letterario europeo è spesso considerato il simbolismo” sottolinea ancora l’imprenditrice torrese titolare del portale www.luciavitiello.it dove si svolge la sua attività di e-commerce.

Sono undici gli esemplari della Linea Yugen, che rappresentano al momento una prima edizione: “I simboli di questa collezione studiata insieme agli imprenditori nipponici – prosegue Lucia Vitiello – sono entusiasmanti e si riferiscono alla rinascita della vita, messaggio importante in questi frangenti ancora caratterizzati dall’emergenza Covid”. Si va da Eleganza a Osservatrice, da Mistero a Bellezza, da Voluttuosità a Passione passando per Trasgressione, Gatto, Farfalla, Fata e Cammeo Lucia, in un crescendo di emozioni prodotte facendo leva oltre che su professionalità locali anche su eccellenze estere della lavorazione, come ad esempio l’artista polacco Adam Sledzinski, che da tempo collabora con l’azienda torrese.