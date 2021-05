“Art&Food – Assaporare l’arte” – Painting Edition alla Città dell’Altra Economia il 26 maggio 2021

Grande attesa per la prima edizione di Art&Food – Assaporare l’arte, un evento pieno di emozioni e di gustose scoperte che verrà ospitato all’interno della Città dell’Altra Economia in Piazza Dino Frisullo a Roma dive sarà possibile vivere una giornata assolutamente particolare, il prossimo 26 maggio, con Art&Food – Assaporare l’arte, un evento immersivo e coinvolgente in cui arte e cibo saranno protagonisti assoluti che si pone come obiettivo quello di dimostrare quanto la cucina e l’arte siano due discipline molto vicine tra loro, e di come l’una può essere fonte d’ispirazione per l’altra.

In un percorso sensoriale lungo il quale la vista e il gusto vivranno emozioni parallele gli ospiti potranno scoprire la narrazione che si cela dietro la creatività di artisti e chef, sollecitati dalla bellezza delle opere pittoriche e dalla squisitezza del cibo.

L’evento, infatti, prevede l’esposizione di opere accompagnate da finger food realizzati da chef e ispirati ai dipinti, al fine di condurre l’ospite in un’esperienza a 360° e, al termine del percorso espositivo-sensoriale Mauro Pallotta, in arte MAUPAL, artista freelance di street art, e Dario Nuti, Executive Pastry Chef presso Rome Cavalieri, al Waldorf Astoria Hotel, daranno vita ad un live show estemporaneo, realizzando contemporaneamente due creazioni legate da una tematica comune.

Grande attesa, dunque, per la prima edizione di Art&Food – Assaporare l’arte, un evento pieno di emozioni e di gustose scoperte.