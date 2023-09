Ascolti Tv 4 settembre 2023: sorpresa Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, la sera è della “Strage di Erba”

Ripartono come ogni inizio di settembre i normali palinsesti tv. La nuova stagione è già iniziata con tante novità, in questa fase iniziale soprattutto in casa Mediaset. La Rai va sul sicuro in questa prima di settembre con Montalbano e Presa Diretta

Piersilvio Berlusconi in seguito alla scomparsa del padre Silvio, ha preso in mano l’azienda di famiglia rivoltando i palinsesti tv delle sue Mediaset. I primi risultati dei tanti cambiamenti portati in casa Mediaset li vedremo alla distanza. Anche in casa Rai molti sono i cambi di palinsesto, ma anche di conduttori e linee editoriali. Un anno pieno di novità per tutti i canali tv più visti dagli italiani, ma non solo. Anche le pay tv hanno messo in campo grandi investimenti per continuare a rosicchiare pubblico ai due colossi che da sempre prendono una gran fetta degli ascolti. Lunedì 4 settembre è comunque una data di svolta, da lì i primi dati ufficiali danno l’idea di quanto le novità abbiano impattato sugli italiani.

I nuovi programmi e i ritorni più attesi

Tra i più attesi sicuramente l’esordio a Pomeriggio 5 di murta Merlino che arriva dopo il “regno” di Barbara d’Urso, ma anche il ritorno di Nicola Porro con la sua Quarta Repubblica. Intanto le reti di punta vanno sul sicuro. Canale 5 raccoglie ascolti con Benvenuti al Sud, mentre Rai 1 come al solito fa il pieno con il Giovane Montalbano. Le Iene hanno riproposto lo speciale sulla “Strage di Erba” su Italia 1.

I dati degli ascolti tv di lunedì 4 settembre nel dettaglio

In questo articolo i dati auditel e share di lunedì 4 settembre 2023 aggiornati in tempo reale non appena saranno resi disponibili nella mattinata odierna. Solitamente gli ascolti tv vengono diffusi pochi minuti prima delle ore 10, da quel momento in poi riporteremo anche qui su Il Profumo della Dolce Vita i risultati della giornata di ieri, 4 settembre.

Vince Rai 1 con “Il Giovane Montalbano” che raggiunge quasi tre milioni di italiani con il 17,9% di share, dietro di lui Benvenuti al Sud su Canale 5 che arriva quasi a due milioni e mezzo e raccoglie il 15,35% di share. La pallavolo maschile su Rai 2 supera il 10%, gli altri non vanno in doppia cifra.

Gli ascolti tv del 4 settembre:

– Italia 1, Le Iene Presentano Inside 887.000, 7%

– Rete 4, Quarta Repubblica 818.000, 6.2%

– Rai 3, Presa Diretta 966.000, 5.4%

– La7, Anna and the King 330.000, 2.17%

– Tv8, What Women Want 238.000, 1.5%

-NOVE, Joker – Wild Card 325.000, 1.9%

Molto positivo in fascia pomeridiana l’esordio di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5, la curva d’ascolto ha superato anche il 21% di share. Un risultato ottimo per la prima puntata del nuovo corso, considerando che ha superato le percentuali dell’esordio dello scorso anno di Barbara D’urso.