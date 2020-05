9 Aspettando Le Parole, Massimo Gramellini ospita, nell’ottava puntata, Marcello Lippi, Vincenzo de Luca, Massimo Recalcati e Maria Cuffaro, sabato 30 maggio.

Molto atteso sarà l’intervento del Presidente della regione Campania, le sue parole e la schiettezza della comunicazione, ne hanno messo in evidenza innanzitutto le qualità di governatore, ma anche una verve comica, nonostante le pesantissime accuse che più o meno velatamente lancia a destra e a manca, sempre argomentando con citazioni dotte. Non dimentichiamo, infatti, che De Luca è un professore di filosofia e con il suo modo di fare ha dimostrato che la filosofia non è affatto una materia astratta, ma vive con noi nel mondo reale.

L’attesa cresce, dopo la diretta Facebook di oggi, 29 maggio, in cui De Luca non ha risparmiato davvero nessuno( .https://www.facebook.com/vincenzodeluca.it/videos/281431189708697/ ) Chiede al Governo di rivedere alcuni provvedimenti tra cui quello delle elezioni a luglio e non a settembre, il ballottaggio sarebbe a ottobre, quando potrebbe esserci un’ondata di influenza; chiarezza perbla mobilità tra regioni e la restituzione di fondi, a suo dire, sottratti dal ministero dell’economia. Insomma, ogni intervento di De Luca è un appuntamento da non perdere.

Marcello Lippi protagonista dell’intervista di anteprima

Mauro Casciari “Assistente Civico” collegato in diretta con la movida romana

Marcello Lippi, uno degli allenatori più vincenti di sempre, capace di guidare l’Italia all’epica vittoria dei Mondiali del 2006, sarà il protagonista dell’intervista di apertura dell’ottava puntata di Aspettando le Parole, il programma del sabato sera di Rai3 condotto da Massimo Gramellini in onda domani 30 maggio alle 20.30.

Nel corso del programma saranno ospiti anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Maria Cuffaro, volto storico del Tg3, Massimo Recalcati autore del libro La tentazione del muro, il dottor Sergio Harari, pneumologo dell’Ospedale San Giuseppe di Milano e la sindaca di San Lazzaro di Savena (BO) Isabella Conti che ha deciso di mettere a disposizione degli studenti di elementari, medie, superiori il parco della città per poter festeggiare insieme la fine di questo insolito anno scolastico

Ad Aspettando le Parole farà ritorno a l’astronauta Paolo Nespoli per commentare in diretta da Houston, la débâcle del primo storico lancio della compagnia spaziale SpaceX, rimandato a 15 minuti dal lancio.

L’ex “iena” Mauro Casciari sarà collegato in diretta con i luoghi della movida romana in qualità di Assistente civico, la nuova figura professionale istituita per il controllo del rispetto delle regole anti contagio.

Come sempre sarà dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.

Aspettando le Parole è un programma di Laura Bolio, Claudia Carusi, Ilenia Ferrari, Massimo Gramellini, Andrea Malaguti, Federico Taddia, e di Dario Buzzolan, Francesca Filiasi e Silvia Truzzi

