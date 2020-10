Aspettando le presidenziali americane su Sky arriva “Sfida al Presidente”. Trailer

“Sfida al Presidente” doppia prima serata su Sky il 12 e 13 ottobre. A pochissime settimane dalle Presidenziali americane, le prime immagini dell’atteso political drama sul tumultuoso rapporto fra Donald Trump e James Comey, l’ex direttore dell’FBI. Con JEFF DANIELS e BRENDAN GLEESON

A pochissime settimane dalle Elezioni Presidenziali americane 2020, una doppia prima serata evento il 12 e il 13 ottobre su Sky e in streaming su NOW TV con SFIDA AL PRESIDENTE – THE COMEY RULE, di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale.

L’atteso political drama, in due parti da due ore ciascuna, è basato sul bestseller A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, il memoir (al numero 1 della classifica del New York Times) di James Comey, che racconta dal punto di vista dell’ex direttore dell’FBI le vicende che portarono al suo allontanamento dal Bureau per mano dell’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Jeff Daniels nei panni dell’ex direttore dell’FBI e Brendan Gleeson in quelli del tycoon per una serie targata SHOWTIME e firmata da Billy Ray (Captain Phillips – Attacco in mare aperto, L’inventore di favole).

La prima parte si concentra sulle fasi iniziali del Russiagate e sull’indagine dell’FBI sulle e-mail di Hillary Clinton e il loro decisivo impatto sulla Election Night del 2016, quando Donald Trump stupì il mondo e fu eletto 45° presidente degli Stati Uniti d’America. La seconda parte, invece, è il racconto, giorno per giorno, della problematica relazione tra Comey e Trump, e si concentra sui primi mesi, intensi e caotici, della presidenza del magnate americano.