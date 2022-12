“At Midnight”, Paramount annuncia l’arrivo il 10 febbraio. Prime immagini

Sarà Presentato in Anteprima Esclusiva su Paramount+ Venerdì 10 Febbraio, poco prima di San Valentino e sarà disponibile da venerdì 10 febbraio in esclusiva su Paramount+ negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Australia, in America Latina, in Brasile e in Italia.

Affascinante commedia romantica, AT MIDNIGHT è incentrata su Alejandro (Diego Boneta, “Il padre della sposa”), un ambizioso direttore d’albergo, e Sophie (Monica Barbaro, “Top Gun: Maverick”), una star del cinema che si muove con scaltrezza nelle dinamiche di Hollywood. Lui è concentrato sull’apertura del suo hotel boutique. Lei cerca di concentrarsi sulle riprese del suo nuovo film di supereroi Super Society 3, nella speranza di ottenere un proprio spinoff, ma scopre che il suo co-protagonista (e fidanzato!) Adam (Anders Holm, “Workaholics”) la tradisce. Il destino colpisce quando le riprese li portano tutti nell’hotel di Alejandro in Messico. Nonostante le loro vite radicalmente diverse, Alejandro e Sophie iniziano a incontrarsi segretamente A mezzanotte…

AT MIDNIGHT è interpretato anche da Casey Thomas Brown (“Father Of The Bride”) nel ruolo di Chris, il talent manager e vecchio amico di Sophie; Catherine Cohen (“Netflix’s Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous”) nel ruolo di Rachel, la fedele migliore amica di Sophie e spirito libero; Fernando Carsa (“Acapulco”) nel ruolo di Tachi, il migliore amico di Alejandro e barista dell’hotel; Whitney Cummings (“Good Mourning”) nel ruolo di Margot, una potente agente di Hollywood che rappresenta sia Sophie che Adam; e Maya Zapata (“Selena’s Secret”) nel ruolo di Aurelia, la direttrice dell’hotel e severo capo di Alejandro.

AT MIDNIGHT per Paramount+ è prodotto dagli studi internazionali di Paramount e da Fred Berger (“La La Land”), David Bernon (“Hearts Beat Loud”), Brian Kavanaugh-Jones (“Loving”), Eréndira Núñez Larios (“Sundown”), Josh Glick e Diego Boneta attraverso la sua società di produzione Three Amigos. Tra i produttori esecutivi figurano Michel Franco, Gemma Levinson e Cory Crespo. AT MIDNIGHT è diretto da Jonah Feingold (“Dating & New York”) e scritto da Feingold, Maria Hinojos (“Cindy la Regia”) e Giovanni M. Porta. Porta, Hinojos e Natalia Boneta sono co-produttori esecutivi.