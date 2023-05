Attori e personaggi della cultura al prestigioso “Miamo Gala Night” per brindare insieme ai progressi della cura della pelle

Attori e personaggi della cultura al prestigioso “Miamo Gala Night” per brindare...

La bellezza ha celebrato Roma e la Capitale si riempie di star per un Gala Night che si é tenuto a Roma al Palazzo delle Esposizioni organizzata da Miamo, un brand che da sempre coniuga bellezza e salute della pelle.

La Presidente e co-founder di Miamo,Elena Aceto di Capriglia, promotrice della serata ha dichiarato che: “….il bello di cui ci circondiamo ci aiuta a vivere meglio. Roma è una città unica al mondo, con Miamo vogliamo valorizzare questo lungo incantevole e ricordare a tutti il bello che ci regala ogni giorno “.

L’evento esclusivo, un “ Gala Night ” si é svolto nella splendida Serra del Palazzo delle Esposizioni, un openspace di vetro dall’architettura ricercata, che offre stimoli sensoriali unici, con giochi di illuminotecnica e dj set, una serata alla quale hanno partecipato numerosi ospiti illustri, influencer e socialities degli ambienti romani e non solo, per una serata mondana all’insegna dell’eleganza e per la pubblicizzazione dei prodotti cosmetic della famosa ditta.