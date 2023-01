Aumentano i ricavi dell’intrattenimento in Italia – I servizi di streaming possono essere ringraziati?

Che il settore dell’intrattenimento e dei servizi offerti dalle piattaforme di streaming online sia ormai un pilastro importante dell’economia italiana, lo dicono i dati. Si prevede che il 2022 si chiuderà con 36.6 miliardi di ricavi, registrando un +9,6% rispetto all’anno passato, quando il mercato chiuse con 34,3 miliardi fatturato. Lo studio PwC Entertainment & Media Outlook in Italy 2022-2026, traccia anche quelli che saranno gli scenari economici per gli anni a venire, con una proiezione che nel 2026 vede i ricavi del settore media e dell’intrattenimento del nostro paese sfiorare i 41 miliardi complessivi.

Il mondo del gaming: dai giochi per mac alle piattaforme dedicate

Una grande spinta a tuto il settore è merito del gaming: pur registrando una contrazione nel numero di gamer, è aumentata la loro fidelizzazione. L’offerta si è così diversificata che ormai si può facilmente scegliere tra i giochi per mac disponibili online sempre più ingaggianti e immersivi, oppure sfidarsi in streaming con utenti da tutte le parti del mondo.

Tante possibilità quante sono le occasioni d’uso nel corso della giornata. Se i giochi per mac possono essere preferiti quando ci si vuole concedere una piccola pausa, le piattaforme di gaming in streaming offrono tutti i servizi tipici delle community online.

La crescita dei servizi di streaming video

Non ci sono solamente i giochi per mac o le piattaforme in streaming dedicate al gaming a trascinare il mondo dell’intrattenimento: i servizi video che offrono la visione di film e serie TV stanno avendo un ruolo determinante nella crescita degli ultimi anni. Cataloghi sempre in evoluzione, produzioni esclusive: gli appassionati italiani stanno imparando ad apprezzare la fruizione di questi contenuti come vera e propria alternativa a un media tradizionale qual è televisione.

La rivincita dell’audio: il boom dei podcast

Da qualche anno una nuova forma di intrattenimento sta contribuendo alla crescita dell’intero comparto, anche in Italia: i podcast. A differenza dei giochi per mac o dello streaming video, questo tipo di contenuto può essere fruito dall’utente anche quando è intento a fare altre attività: mentre guida così mentre è in casa occupato nelle faccende domestiche. Una peculiarità che ne ha decretato il successo: secondo le ricerche Ipsos, nel nostro paese sono più di 11 milioni gli ascoltatori di podcast, con una crescita del 31% rispetto al 2021. Numeri che danno un quadro chiaro della portata del fenomeno.

Il futuro dello streaming nel mondo dell’intrattenimento

L’evoluzione tecnologica da un lato e la capacità di realizzare nuovi modelli di consumo dall’altra, sembrano tracciare un futuro roseo nel rapporto tra streaming e industria dell’intrattenimento: il gaming con i giochi per mac e multiplayer, le piattaforme che offrono film e serie TV, quelle specializzate in prodotti audio come i podcast, concorrono insieme a sostenere un mercato che vedrà indiscutibilmente una crescita massiccia anche nei prossimi anni.