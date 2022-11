“Avatar: La Via dell’Acqua” eccezionale proiezione del trailer sulle cascate del Niagara

Giunge il 14 dicembre prossimo nei cinema il primo sequel di Avatar, il film di James Cameron con il maggior incasso di tutti i tempi e vincitore di tre Premi Oscar.

Per celebrare l’uscita del trailer, che vi proponiamo in anteprima, uno straordinario spettacolo di luci con alcune immagini del film sarà proiettato sulle cascate del Niagara.

Con Avatar: La Via dell’Acqua Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione: ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.