BACK TO THE ‘80s! 10 temutissimi critici gastronomici per i piatti “vintage” degli aspiranti chef

BACK TO THE ‘80s! 10 temutissimi critici gastronomici per i piatti “vintage” degli aspiranti chef

BACK TO THE ‘80s! 10 temutissimi critici gastronomici per giudicare i piatti “vintage” degli aspiranti chef.

In giuria: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Tra gli ospiti della serata: Vincenzo Santoro e Henrique Fogaca

A MASTERCHEF ITALIA l’impossibile a volte può diventare possibile. Arrivati al giro di boa, gli 11 aspiranti chef rimasti in gara sono pronti a giocarsi il tutto per tutto per conquistare il tanto ambito titolo di nono MasterChef italiano. Per i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli è giunto il momento di fare il primo bilancio di un’edizione in cui il livello di preparazione degli aspiranti chef si è rivelato molto alto e i verdetti sono stati molto difficili da decretare. Chi riuscirà a superare se stesso e a sorprendere ancora di più i tre Chef stellati?

L’ottavo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda giovedì 6 febbraio alle 21.15 su Sky e NOW TV, sarà ricco di ospiti e denso di emozioni per i concorrenti. Ad aprire le danze, come sempre, la Mystery Box, presieduta da Vincenzo Santoro – pastry Chef della Pasticceria La Martesana di Milano – che, con i suoi “capricci”, ha espresso un personale concetto di pasticceria salata. Davanti ad una prova complessa che richiederà molta precisione, solo chi saprà avvicinarsi di più alle idee proposte da Santoro avrà un vantaggio nel successivo Invention Test, che in questa puntata approfondirà il tema delle diverse tipologie di tagli di carne. A illustrare l’antica e preziosa arte di macelleria, in una sfida difficile e ricca di tecnicismi, un ospite d’eccezione, Henrique Fogaça, giudice di MasterChef Brasile e massimo esperto in materia.

A seguire – nella puntata di giovedì 6 febbraio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV – nella prova in esterna, i cuochi amatoriali avranno l’onore di varcare le porte della cucina del prestigioso Emporio Armani Ristorante che, per l’occasione, ospiterà dei commensali d’eccellenza: dieci tra i critici più temuti e stimati d’Italia. Tema della prova, gli indimenticabili anni ’80: scanzonati, colorati, incoscienti. Epoca di contrasti, amata da alcuni e odiata da altri, è stato il periodo in cui Giorgio Armani, signore indiscusso della moda, ha reso grande l’Italia nel mondo. Il compito delle brigate sarà proprio quello di conquistare i palati esigenti dei critici commensali, presentando un menù degno della balconata di MasterChef. Per coloro che non avranno soddisfatto le aspettative della stampa, come sempre, toccherà l’ardua sfida del Pressure Test.

MASTERCHEF MAGAZINE

Dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno) prosegue la striscia quotidiana di MasterChef Magazine. Oltre al racconto degli aspiranti chef impegnati nella Masterclass e alla presenza dei giudici che proporranno anche le proprie ricette, l’appuntamento col daily del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy è ricco di rubriche e ospiti: dalla simpatica Anna Martelli, in gara nella scorsa edizione, a importanti chef come Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi, Daniele Usai, e come Marco Sacco con la sua rubrica “Dalla Strada Alle Stelle”.

Anche questa edizione di MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando il Pianeta e non sprecando risorse alimentari. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, per un consumo di plastica ormai ridottissimo come già nell’ottava edizione, pari al – 75% e a 800 kg di plastica utilizzata in meno rispetto alle edizioni precedenti.

Accanto al rispetto per l’ambiente, MasterChef da sempre si impegna anche nella lotta contro gli sprechi e la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell’Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

Sky Brand Solutions, la divisione di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha collaborato con i seguenti partner commerciali alla nona edizione di Masterchef: Voiello, Asciugone Regina, Amadori, Cirio, Acqua Minerale San Benedetto, Electrolux, PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020, Aperol, Ballarini spa, Siggi Group, Molino Spadoni, Acquerello, il riso, Acetaia FINI Modena, Tagliabene, Helbiz.

RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia, è la radio di MasterChef Italia.

RTL 102.5 seguirà Masterchef Italia per tutta la durata del programma e, in “W L’Italia”, darà spazio alle anticipazioni e ai commenti sulle puntate anche con interventi dei giudici e, ogni venerdì, degli eliminati. Per MasterChef Italia inoltre, dal lunedì al mercoledì in “W L’Italia”, verranno proposte le ricette dei concorrenti in gara.

Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef.

MasterChef Italia va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam distribuito da Endemol Shine IP BV in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam.

Commenti

commenti