“Ballo Ballo”, omaggio in vita a Raffaella Carrà dal regista spagnolo Nacho Alvarez

Grazie a un regista spagnolo Raffaella Carrà ha ricevuto in vita un omaggio speciale, un riconoscimento per una carriera che definire sfavillante è poco, con “BALLO BALLO” di Nacho Álvarez. Il film, BALLO BALLO è una commedia musicale ambientata nella Spagna franchista degli anni ’70, una celebrazione in technicolor del coraggio di essere se stessi e della libertà d’espressione, attraverso i più grandi successi di Raffaella Carrà. Lei stessa icona di stile e innovazione, sempre rimanendo una persona vera e pronta a mettersi in gioco. La notizia della sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa, colta da una malattia, ha mantenuto grande riservatezza.

Balla Balla è arrivato lo scorso gennaio su Amazon Prime, Raffaella Carra commenta così il film:“Mi è piaciuto moltissimo come Nacho Álvarez ha lavorato sulle musiche, sono inserite in un modo davvero sorprendente nel film. Gli attori sono tutti bravissimi, la storia è divertente e riesce a raccontare con leggerezza un periodo storico di grande cambiamento. Nacho è stato davvero fantastico nel dirigere questo film. Sentire le mie canzoni cantate da un’altra persona mi ha dato una strana, ma allo stesso tempo piacevole, sensazione… e poi le musiche sono davvero straordinarie e si percepisce anche una forza incredibile attraverso l’intero film, che ti attraversa e riesce ad arrivarti dritta al cuore!”

