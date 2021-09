Il bando per la partecipazione alla XXIV Edizione del Concorso Internazionale Antonio de Curtis, Totò

L’ Associazione Amici di Totò … a prescindere! – Onlus, in collaborazione con le Fondazioni: Amici di Totò….a prescindere! e Duilio Paoluzzi, con l’Associazione Culturale Costumi della Campania Antica, con l’Accademia Internazionale Partenopea Federico II, con le Associazioni: Persano nel cuore; ACAI, UN.I.A.C (Unione Italiana Associazioni Culturali), Norman Academy, Movimento Salvemini; Ultimi per la Legalità-Onlus; Aditus; Per Vivere Insieme; AMA (Associazione Medici Artisti), Smileagain, Dimos (Associazione Italiana Donatori di Midollo Osseo), Movimento Internazionale Neoumanista, Hermes 2000 con il tavolo della solidarietà, Ancis International Association, AISA (Associazione Italiana per la lotta alle sindromi atassiche), Un Tetto Insieme, con i Giornali: L’Attualità, con quello on line ilquotidianodisalerno.it e con la Rivista bilingue LifestyleItalia,

in occasione delle celebrazioni del 123° anniversario della nascita del grande artista e del 54° anniversario della morte

bandisce la XXIV Edizione/anno 2021 del: “Concorso Internazionale Artistico-Letterario Antonio de Curtis: (Totò), Principe, Maschera, Poeta”,

FINALITA’ DEL CONCORSO: Il Concorso è stato ideato dal poeta, scrittore, giornalista, Alberto De Marco nel 1998, che l’organizza “in primis” per celebrare degnamente il centenario della nascita del grande attore Antonio de Curtis, “Totò“ e di creare incontri con il mondo artistico – letterario.

Il Concorso si articola nelle seguenti Sezioni: POESIA – edita o inedita, a tema libero, divisa in due sottosezioni: 1- in lingua; 2- in vernacolo; NARRATIVA – edita o inedita, a tema libero, divisa in sottosezioni: 1-romanzo e novellistica 2-saggistica, ARTE – a tema libero FOTOGRAFIA – a tema libero, CINEMATOGRAFIA, GIORNALISMO, “TUTELA DEL LAVORO PER CONTRASTARE LE MORTI BIANCHE”.

REGOLAMENTO: La partecipazione al Concorso è gratuita. Il termine ultimo per la partecipazione è il 30/09/2021. L’ingresso nella Sala è consentito rispettando le norme di sicurezza vigenti anti-Covid.

Art.1: I partecipanti possono iscriversi a più sezioni del Concorso, con editi o inediti; se stranieri devono presentare il testo in traduzione italiana;

Art.2: Non sono ammesse al Concorso le opere, edite o inedite, già presentate nelle precedenti edizioni;

Art.3: I Premi consistono in medaglie istituzionali, della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Lazio, del Comune di Salerno, oppure targhe e medaglie con attestati. Successivamente i nominativi dei vincitori, saranno pubblicati su importanti siti, tra i quali: www.amiciditoto.it ;

Art.4: Le cerimonie di premiazione, che saranno ampiamente pubblicizzate su radio, televisioni e stampa, saranno comunicate ai vincitori in uno dei seguenti modi: telefonicamente, lettera, posta elettronica: ademarco953@gmail.com .

Art.5: I partecipanti per ogni Sezione, dovranno allegare un foglio con le seguenti indicazioni: nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefoni, inserite in una busta chiusa; a) POESIA: si partecipa con 3 poesie, ciascuna non superiore a 40 versi, in tre copie; b) NARRATIVA: si partecipa con un saggio edito o inedito senza limite di pagine; un romanzo edito o inedito senza limite di pagine; un solo racconto di massimo sei cartelle a spazio due in tre copie; c) ARTE: stesse; d) fotografia: si partecipa con tre fotografie; e) CINEMATOGRAFIA: si partecipa con il video del film.

Art.6: Il giudizio delle Giurie è insindacabile ed inappellabile;

Art.7: Per le informazioni relative al Concorso, bisogna rivolgersi: 089/2143648 – 338/4116524. Gli elaborati di poesia e narrativa non vengono restituiti;

Art.8: Le opere premiate esponibili in mostre vanno portate e ritirate nei tempi previsti dall’organizzazione, che pure impegnandosi nella custodia e cura delle opere ricevute, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti, per cui il partecipante accetta implicitamente tale articolo in toto, nel momento dell’iscrizione;

Art.9: I vincitori, avvertiti via e-mail e/o telefonicamente o lettera, hanno l’obbligo di venire a ritirare i Premi nella cerimonia di Premiazione;

Art.10: La partecipazione alla premiazione non costituisce diritto a ospitalità o rimborso-spese;

Art.11: Per ogni altra questione fanno fede le delibere del Comitato Organizzatore. Le opere dei partecipanti dovranno essere inviate alla sede legale dell’Associazione Amici di Totò…a prescindere! – Onlus in Viale Richard Wagner,2 Lotto 13 Scala I – 84131 Salerno.

La manifestazione di premiazione si svolgerà a Roma, lunedi 25 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati in Via di Campo Marzio,78.

Il Presidente dell’Associazione Amici di Totò…a prescindere! Onlus

Avv. Alberto De Marco