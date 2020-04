Ci aveva provato il maledetto coronavirus a mettere fuori gioco Coliandro. Ma, si sa, il nostro amato ispettore ne sa una più del diavolo ed ha avuto una genialata: il suo film “Sette ore per farti innamorare” se non può uscire nelle sale (il debutto era previsto il 26 marzo scorso) allora diventa una premiere sulle più importanti piattaforme online. Così Giampaolo Morelli ha dribblato il Covid-19 e da lunedì 20 aprile la sua opera prima come regista sarà on demand a disposizione di chi “vuole evadere da questo clima da quarantena” grazie ad una commedia romantica sull’arte della seduzione e sulle seconde opportunità che poi è la messa in scena di un libro dello stesso Morelli uscito qualche anno fa (edizioni Piemme).

Nel film si racconta la storia a storia di Giulio (Giampaolo Morelli), un giornalista economico affermato, con una con vita apparentemente perfetta: un buon lavoro, una relazione stabile e un matrimonio in vista. Fino a quando due donne, Giorgia (Diana Del Bufalo) e Valeria (Serena Rossi), gli faranno scoprire che l’innamoramento è sempre un mistero e la ricerca dell’anima gemella seppur ardua è senz’altro spassosa e dai risvolti esilaranti. Perché le vie dell’amore sono infinite.

“L’amore arriva spesso da strade inaspettate e il cuore è un muscolo davvero molto elastico”, ha ricordato sornione l’Ispettore Coliandro che con le donne ci sa fare anche se deve sempre faticare per riuscire a portare a casa il risultato. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, società controllata da Lucisano Media Group, girato interamente a Napoli e sceneggiato dallo stesso Morelli con Gianluca Ansanelli, “Sette ore per farti innamorare” nasce anche dalla casuale scoperta su Internet di queste tecniche di rimorchio che lo stesso Morelli giura che “funzionano davvero” e si pone delle domande che prima o poi tutti ci siamo fatti nella vita: “Quanto tempo ci vuole per innamorarsi? E una volta conquistata la donna dei sogni, come fare per tenerla stretta? E potrebbe mai una strafiga spaziale cadere ai piedi di un timidone impacciato?”.

Nel cast della pellicola ci sono anche Massimiliano Gallo, Peppe Iodice, Fabio Balsamo, Andrea Di Maria e soprattutto la partecipazione straordinaria di Vincenzo Salemme e di chi, come Diletta Leotta, ci sta prendendo gusto alle apparizioni sul grande schermo.

“Ho sempre immaginato la sala, una commedia ha bisogno del pubblico che ride, dell’umore che si crea in sala” ha spiegato Morelli in un’intervista a La Repubblica “Ma poi ho pensato che il film lo volevo fare uscire in questo periodo, ed è davvero un modo per tornare almeno durante il film alla normalità, per sognare un’ora e mezza. Anche darsi un appuntamento ci regala normalità: esce questo film, andiamocelo a vedere in salotto”.

Commenti

commenti