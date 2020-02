Biagio Izzo al Teatro Augusteo con “Tartassati dalle Tasse”

Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 21 febbraio a domenica 1 marzo 2020, Biagio Izzo sarà protagonista in scena con lo spettacolo “Tartassati dalle tasse”, una commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia, con Mario Porfito, Stefania De Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano e Adele Vitale.

“Io le tasse le pagherei volentieri, se le cose funzionassero veramente!” Quante volte abbiamo ascoltato simili confidenze? Quante volte lo abbiamo pensato? Il problema è che se poi davvero ragionassimo tutti quanti sempre così, come potrebbero veramente funzionare le cose?

Sarà costretto a domandarselo anche Innocenzo Tarallo, 54 anni ben portati, imprenditore napoletano nel settore della ristorazione, il classico “self made man” che da nipote e figlio di baccalaiuolo si ritrova proprietario orgoglioso di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda, e che dopo tanti sacrifici avrebbe voluto godersi un po’ la vita, magari anche grazie a qualche piccola ‘furbizia’ di contribuente. Tarallo si ritroverà invece in balia di mille peripezie e problemi, costretto a risolvere un quesito che angustia la maggioranza degli italiani: come è possibile che due parole, che da sole evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, unite si contraggono dolorosamente come chi è in preda alla più dolorosa delle coliche addominali?

Una produzione esecutiva di Giacomo Monda, con le scene di Luigi Ferrigno, i costumi di Marianna Carbone, le musiche di Antonio Caruso e il disegno luci a cura di Francesco Adinolfi.

Giorni e orari spettacoli: venerdì 21 febbraio ore 21:00; sabato 22 febbraio ore 21:00; domenica 23 febbraio ore 18:00; martedì 25 febbraio ore 21:00; mercoledì 26 febbraio ore 18:00; giovedì 27 febbraio ore 21:00; venerdì 28 febbraio ore 21:00; sabato 29 febbraio ore 21:00; domenica 1 marzo ore 18:00.

Di seguito il richiamo all’intervista di marzo 2017, a proposito delle vicende giudiziarie dell’attore Biagio Izzo, in cui è proprio lui il “tartassato”. Nella nostra intervista ricostruiamo insieme all’avvocato Pisani la vicenda che ha visto Biagio Izzo indagato per problemi con Equitalia…

BIAGIO IZZO: “SONO INNOCENTE, HO FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA. IO PERSEGUITATO PIU’ DI MARADONA…”

