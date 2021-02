Bill Gates a “Che Tempo che fa” presenta il suo libro

BILL GATES OSPITE A CHE TEMPO CHE FA

IN ESCLUSIVA TV PER L’ITALIA

L’imprenditore e filantropo americano sarà ospite di Fabio Fazio in occasione dell’uscita in contemporanea mondiale del suo ultimo attesissimo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani” in

Dopo l’intervista esclusiva al Presidente Barak Obama, Fabio Fazio si aggiudica un’altra esclusiva Tv con Bill Gates che sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa domenica 21 febbraio su Rai3 a pochi giorni dall’uscita del suo attesissimo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in uscita in contemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi. Per Bill Gates si tratta di un ritorno a Che Tempo Che Fa, dove era già stato ospite nel 2004.

L’imprenditore e filantropo americano, dopo aver lasciato il vertice della Microsoft, da lui fondata nel 1975 con Paul Allen, ha fondato con la moglie Melinda la Bill&Melinda Gates Foundation e lanciato il programma Breakthrough Energy, dedicato alla commercializzazione di energia da fonti rinnovabili e altre tecnologie legate al clima.

Da oltre 10 anni è impegnato nello studio e nella ricerca sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico.

Nel saggio “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, forte della sua esperienza di innovatore capace di imporre idee rivoluzionare, Bill Gates presenta un programma concreto e realizzabile per azzerare le emissioni di CO2 e – avvalendosi della consulenza di fisici, chimici, biologi, ingegneri, esperti di scienze politiche e di finanza – individua i passi necessari per evitare un disastro ambientale su scala globale.