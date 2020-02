Billie Eilish rilascia “No Time to Die”, canzone di apertura del nuovo 007 (dal 9 aprile al cinema).

La vincitrice di 5 GRAMMY® Award, Billie Eilish, della Darkroom/Interscope Records, ha rilasciato la sua nuova canzone, No Time To Die, la canzone d’apertura ufficiale per il nuovo film di James Bond. La canzone è stata prodotta da suo fratello; Il vincitore come lei dei GRAMMY® Award FINNEAS, insieme a Stephen Lipson, con gli arrangiamenti di Hans Zimmer e Matt Dunkley, la chitarra di Johnny Marr. No Time To Die viene rilasciata prima dell’uscita del film, che arriverà in Italia il 9 aprile. La diciottenne Eilish è ufficialmente la più giovane artista della storia ad aver scritto e cantato la canzone d’apertura di James Bond e si esibirà live, accompagnata da FINNEAS, e gli ospiti speciali Hans Zimmer e Johnny Marr ai Brit Awards a Londra il 18 febbraio.

“Billie e FINNEAS hanno scritto una canzone incredibilmente potente e toccante per No Time To Die, che è stata concepita per funzionare perfettamente con la parte emotiva del film”, hanno detto Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, produttori di No Time To Die.

Commenti

commenti