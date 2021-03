Blind Netpitch 2021, un’edizione per tutti gli autori dell’audiovisivo

WGI – Writers Guild Italia, in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, apre ufficialmente le selezioni per l’edizione 2021 del progetto BLIND NETPITCH, iniziativa a sostegno dello sviluppo dell’interazione e del dialogo tra autori\sceneggiatori e produttori, tanto più importante oggi in un periodo di crisi e rinnovamento del settore audiovisivo largamente inteso.



Il nuovo regolamento, vincolante per la partecipazione all’iniziativa, è ora disponibile sui portali ufficiali dell’APA e di WGI (ai link: www.apaonline.it; www.writersguilditalia.it).

Una delle principali novità di questa edizione prevede l’anonimato dei progetti presentati, per garantire la massima trasparenza nella scelta. La sessione 2021 sarà, inoltre, dedicata per la prima volta a tutti i generi: dalle fiction seriali, ai lungometraggi, alle docuserie e ai progetti di animazione, destinati al mercato nazionale e/o internazionale. I produttori procederanno, inoltre, alla selezione attraverso due fasi preliminari all’incontro, in modo da favorire la scelta di progetti di sicuro interesse.

Autori e produttori avranno la possibilità di iscriversi all’edizione 2021 di BLIND NETPITCH fino al 29 marzo, presentando gli appositi materiali richiesti dal regolamento.

Il 27 maggio 2021, tramite la piattaforma dedicata “Discord”, gli autori dei progetti selezionati avranno la possibilità di accedere ad una sessione di pitch one to one, per una durata massima di 15 minuti, con i produttori che avranno aderito all’iniziativa.

Il Netpitch ha il supporto della Roma Lazio Film Commission.