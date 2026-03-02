Condividi questo articolo:









Bob Sinclar torna in consolle con uno dei brani più rappresentativi degli anni Ottanta, “I Can’t Wait” dei Nu

Shooz, hit pop dance che scalò le classifiche di tutto il mondo. La nuova versione è disponibile da oggi su

tutte le piattaforme e store digitali al seguente link: https://bobsinclar2026.lnk.to/ICW_Kiesza

“I Can’t Wait” rinasce oggi grazie alla produzione del celebre dj e alla voce di Kiesza, cantautrice canadese

diventata popolare a livello globale con la hit “Hideaway”. Sinclar ha voluto riaccendere le sensazioni dell’era

dance prima della tempesta dei social media, creando un ponte tra le epoche: l’emozione degli anni Ottanta,

il ritmo degli anni duemila, e l’attitudine contemporanea.

L’intramontabile brano conobbe un successo senza confini grazie al suo groove e a un memorabile riff di

basso, anticipando tecniche di produzione vocale. “I Can’t Wait” ha scalato subito le classifiche di tutto il

mondo, raggiungendo il primo posto della Billboard Hot Dance Club Party, il secondo nella classifica R&B, e il

terzo posto nella Billboard Hot 100. La nuova versione di Sinclar conquisterà club, radio e playlist

internazionali, candidandosi già a diventare una delle hit estive più streammate del 2026

“Riproporre ‘I Can’t Wait’ nel 2026 è come riaprire una capsula del tempo, ma con un nuovo fuoco dentro. È

un ponte tra le epoche. Il brano ha quell’energia che ti fa muovere senza pensare. C’è quel ritmo disco, quel

calore analogico, quel loop che non ti lascia mai andare – racconta Sinclar – E poi è arrivata Kiesza,

straordinaria cantante che gli ha dato quelle vibrazioni alla Madonna anni ’80. È come se fossero luci al neon

disegnate dal gruppo Memphis. È nostalgico, ma non è rétro, è vivo. Non vedo l’ora che la gente lo senta sulla

pista da ballo”.

BOB SINCLAR è una vera leggenda ed è molto amato in Italia. Tra i più longevi deejay e produttori della scena

internazionale, vanta una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali, centinaia di dischi di platino e

oro. Il suo canale ufficiale YouTube è seguitissimo, con oltre 600k iscritti, ha pubblicato nove album e

un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale. Tra questi emergono

“I believe”, “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”,

“Cinderella”, “Far l’amore” con Raffaella Carrà, “Electrico Romantico” con Robbie Williams, “I’m on my way”,

“We could be dancing”, “DNA”, “Borderline”, “Never knew love like this before”, il rifacimento di “Ti sento”

dei Matia Bazar e l’ultima hit “Cruel Summer (again)”.

Sinclar è anche un’icona fashion. Ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di

marchi famosi in tutto il mondo. Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna

e oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del “Roland Garros” durante gli Open di Francia.