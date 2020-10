Botta e risposta a distanza tra Luca Abete e Vincenzo De Luca per gli “Ostaggi dei tamponi”

Ancora un botta e risposta a distanza tra Luca Abete e il presidente della Campania Vincenzo De Luca. E’ di oggi, 16 ottobre, la diretta Facebook di De Luca che nell’annunciare le nuove misure restrittive, risponde indirettamente alle polemiche suscitate dal servizio di Luca Abete: “Nei servizi televisivi si dice che ci sono attese lunghissime, abbiamo messo in piedi una piattaforma unica per la sanità campana che darà la risposta direttamente com un SMS…”.

Di seguito l’intervento Facebook di De Luca del 16/10/2020

Qui il servizio completo di Luca Abete

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/l-attesa-infinita-per-i-tamponi-a-napoli_69609.shtml

Luca Abete si è occupato degli “ostaggi dei tamponi” in Campania.

Questo il commento di Abete pubblicato su i suoi social network, che accompagna il servizio andato in onda questa sera a Striscia la Notizia: Un De LUCA risentito, venerdì scorso, accusò (in diretta Facebook) la stampa di dire il falso: “i tamponi a casa delle persone in isolamento arrivano in 48 ore”.

Forse nessuno gli ha detto che esiste un ESERCITO di OSTAGGI DEL TAMPONE che attende giorni e talvolta settimane un tampone che… NON ARRIVA!

Ecco la disperazione dei SEQUESTRATI IN CASA e degli operatori sanitari ormai disperarti!