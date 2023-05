“ Bullo Pan “ una bella presa di posizione dei giovani contro il bullismo

Si è tenuto a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, lo spettacolo annuale che i ragazzi del Centro Nazionale contro il bullismo hanno organizzato per sottolineare il loro impegno, gratuito e veramente molto pressante, efficace e, soprattutto, non privo di un humour che ha saputo attrarre l’attenzione del grande pubblico presente.

Ospiti del red carpet che ha preceduto lo spettacolo Giovanna Pini (presidente di Bulli Stop), Leo Gassmann (guest star), Maria Grazia Cucinotta (madrina Bulli Stop), Arisa, Angelica Massera (inviata Striscia), Tommaso Donadoni (creator e infuencer).

Presentato da uno scintillante Enrico Papi, il musical, che intende finanziare i progetti del “ Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop “ per prevenire e combattere bullismo e cyberbullismo con molteplici attività di sensibilizzazione in tutta Italia, anche attraverso le arti dello spettacolo, grazie a giovani disposti a sensibilizzare altri giovani al rispetto e all’empatia reciproci fornendo altresì, gratuitamente, la prima assistenza legale, pedagogica, neuropsichiatrica e psicologica a tutti i ragazzi vittime di bullismo e alle loro famiglie, è iniziato con la esibizione della Fanfara dei Carabinieri che ha eseguito l’inno di Mameli alla cui esecuzione ha partecipato, in piedi tutto il pubblico presente nell’ampia sala dell’Auditorium.

Ad iniziare lo spettacolo la presentazione della madrina dell’Associazione, Maria Grazia Cucinotta e di Arisa oltre che della guest star Leo Gassmann che si è esibito cantando il brano con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo “ Terzo cuore “.

Una suggestiva coreografia ha fatto da cornice allo spettacolo: personaggi ed argomenti dell’ambiente delle favole quali Peter Pan, Wendy, Trilli, Capitan Uncino, Spugna che si sono uniti al Pargo, a Pinocchio ed alla Fata Turchina, al Gatto ed alla Volpe, al Grillo parlante ed a Geppetto, a Mangiafuoco ed a Lucignolo per spiegare ai ragazzi che non bisogna bullizzare qualcuno solo perché è diverso dalla maggioranza.

La Nave dei Pirati e la Bocca della Balena hanno dominato la scena accompagnando i favolosi interpreti in palcoscenico che, indossando costumi variegati e bellissimi, soprattutto per i loro sgargianti ed attraenti colori, si sono alternati e mescolati tra giovani attori e ragazzi non esperti dello spettacolo per cantare “ Il rock di Capitan Uncino “ di Edoardo Bennato attraverso il quale il sordido pirata intenderebbe far sottostare ai suoi comandi la propria ciurma per caricarla emotivamente contro il nemico Peter Pan che, nella metafora di Bennato, rappresenta i terroristi al motto di: “Per scuotere la gente non bastano i discorsi; ci vogliono le bombe”.

L’obbiettivo dello spettacolo è stato quello, egregiamente raggiunto, di indicare ai giovani che nel mondo di oggi non esistono solo serie TV e videogiochi: i personaggi in scena hanno rappresentato quindi ragazze e ragazzi di oggi ( dalle influencer più in voga allo stilista-leone da tastiera ) che, unendosi, potranno trovare il modo per meglio comprendersi.

Lo spettacolo, al quale hanno collaborato Michelangelo Vizzini, Matteo Valentini, Jasmin Zangarelli (IamZangare), Mario Tricca, Fulvio La Palma, Noemi Mattei (Naive), Federico Cempella, Giovanni Quoc Hung Fallacara, Chiara Licci, Claudia Mieli, Massimo Murri, Giorgia Ridofli, Edoardo Rinalduzzi, Jacopo Russo, Ginevra Scarano, Matilde Valentini, si è chiuso con un’altra esibizione di Leo Gassmann che ha cantato “ Vai bene così “ tra applausi del pubblico entusiasta e giochi pirotecnici con sullo sfondo immagini e nominativi di tante giovani vittime del bullismo.

Crediti foto: Angelo Costanzo.