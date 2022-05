Bussola Oggi: il nuovo talent, il palcoscenico di ieri per gli artisti di domani

Bussola Oggi è un talent che nasce per la

ricerca di futuri protagonisti della scena e dello spettacolo. Bussola, celebre

palcoscenico che ha visto tra le più grandi star italiane e internazionali quelle che

hanno scritto la storia della musica, è il luogo prescelto per ospitare l’intera

manifestazione. Il progetto é stato studiato ed elaborato da professionisti dello show

business, con la partecipazione e la condivisione del progetto del gestore del celebre

storico locale. Difatti da un incontro di Danilo Ciotti,storico Direttore di multinazionali

della discografia e del network radiofonico RDS nonché PR di grandi Star della musica

come il Volo, e con Giuliano Angeli gestore della Bussola nasce questa affascinante

avventura.

“Da sempre”, dice Ciotti, “vengo contattato da nuovi aspiranti artisti che cercano un

percorso e una guida allo scopo di entrare nel grande mondo dello spettacolo. Questa

è un’attività che svolgo con passione e con successo, ma sempre operando con onestà

e trasparenza per evitare gestioni improvvisate e discutibili. Per offrire un contesto in

un percorso chiaro e professionale è stato interessato Enzo Longobardi esperto

professionista nell’ambito di manifestazioni e concorsi canori di successo, il quale ha

accettato con entusiasmo l’impegno. L’intento di questo progetto artistico è quello di

dare spazio e visibilità ad ogni espressione musicale, tramite la partecipazione aperta

in un contesto altamente professionale. I partecipanti potranno iscriversi

gratuitamente ad una selezione artistica diretta e guidata dal maestro Adriano

Pennino, arrangiatore dei successi di grandi artisti, celebre bacchetta del Festival Di

Sanremo e direttore musicale del Concerto di Natale in Vaticano. Il Maestro Pennino

coordinerà una giuria composta da firme celebri dello spettacolo, regia tv, discografia,

manager e produttori musicali e maestri e coach di canto. Al concorso parteciperanno

varie categorie in base all’età e alla tipologia artistica. I vincitori del talent saranno

proposti all’organizzazione del 73° Festival di Sanremo, tramite la presentazione di

un’accreditata compagnia discografica con brani composti da autori affermati e la

realizzazione diretta dal Maestro Pennino, direttore artistico della manifestazione.

Tra i premi l’ambita inclusione degli artisti prescelti in una speciale raccolta musicale

dei brani storici della “Bussola”, pubblicati e diffusi su scala internazionale da

un’accreditata società discografica.

Nel team, ci sarà Federica bassi PR titolare di RadioGaga Communication che dalla

creazione del contest coordina le attività e i rapporti per la gestione dell’intero

evento. Nel team dalla sua costituzione, Franca Dini, nota PR e organizzatrice dei

maggiori eventi nella Versilia.

L’iscrizione al concorso è completamente gratuita, basterà andare sul sito

www.bussolaoggi.it, compilare un modulo e inviare il proprio video. Il 20 luglio si

chiuderanno le selezioni degli artisti idonei a partecipare alle semifinali, previste e da

confermare per la metà di settembre e i primi di ottobre. Ad oggi la produzione

riscontra una partecipazione qualificata e numerosa di aspiranti artisti desiderosi di

confrontarsi e poterlo fare su quello storico palcoscenico che è della Bussola.

Per iscriversi: inviare le proprie proposte in video: www.bussolaoggi.it