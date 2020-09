“Caccia al Tesoro” con la Mostra permanente di Leonardo Da Vinci

La Mostra permanente di Leonardo da Vinci, allestita all’interno del Palazzo della Cancelleria di Roma si rinnova e, per questo, lancia una nuova sfida per i suoi visitatori: esplorare gli angoli più suggestivi della Capitale risolvendo gli enigmi misteriosi con una divertente “Caccia al Tesoro”.

La Mostra, diretta da Augusto Biagi, è tra le più storiche e da oltre dieci anni offre ai visitatori italiani e stranieri nuove invenzioni e tecnologie multimediali, laboratori, eventi e attrazioni sempre al passo con i tempi.

La caccia al tesoro è la grande novità di quest’anno che mira ad unire la cultura al divertimento, coinvolgendo le generazioni più giovani a cui da sempre la Mostra si è rivolta con particolare attenzione.

“La nostra Mostra – ha dichiarato Augusto Biagi, nel corso della conferenza stampa di oggi 29 settembre, – nasce nel 2009 con 40 invenzioni installate. Attualmente siamo arrivati a ben 65 installazioni. Oggi vogliamo presentare al nostro pubblico la Caccia al tesoro con Leonardo per dare un segnale alle persone. Conoscere i punti più belli e segreti di Roma divertendosi. Un tour per famiglie e amici in giro per la città. Noi forniremo una mappa e un tablet e bisognerà accumulare punti per arrivare al tesoro finale. La caccia al tesoro ha una durata di circa tre ore, al termine del quale si potrà visitare la Mostra, luogo dove è custodito il tesoro”.

Ogni partecipante potrà scegliere il percorso che preferisce, cosa visitare e quanto soffermarsi su un monumento o su una piazza. Un modo per coinvolgere adulti e bambini senza mai annoiarsi e scoprendo, oltre alla figura dell’artista, anche l’enorme patrimonio artistico-culturale della città.

All’ingresso del museo verrà consegnato un tablet e una mappa interattiva della città. Dopo aver dato uno sguardo alle prime indicazioni, si potrà subito iniziare a giocare. Il pubblico potrà avvicinarsi ai monumenti più importanti dei luoghi che attraverserà, scoprendo alcuni dettagli ai quali non sempre si presta attenzione.

Ad ogni tappa si guadagneranno dei punti, e ad ogni punto corrisponderanno degli indizi, necessari per rispondere alla domanda finale.

Chi riuscirà a rispondere all’enigma finale verrà omaggiato dalla Mostra con un premio su Leonardo da Vinci.

Informazioni sull’attività:

– Il tour guidato disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo);

– Durata: 3 ore circa (la durata varierà a seconda delle necessità della famiglia);

– Orari: Sono previsti due turni, uno la mattina alle 11:00, e uno pomeridiano alle 15:00;

– Offerte speciali: Acquistando il biglietto “tour Roma – Mostra Leonardo” sarà possibile saltare la fila; Si accettano voucher elettronici e stampati;

– Conferma e cancellazione: Conferma immediata e cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell’inizio dell’attività;

– Costi biglietto: 40€ adulto; 25€ ragazzi; 20€ bambini.