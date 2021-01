“ Calibro 9 “di Toni D’Angelo dal 4 febbraio in TVOD

Milano, oggi. Fernando, il figlio di Ugo Piazza, è un brillante penalista cresciuto da sua madre Nelly con l’intento di farne un uomo diverso da suo padre. Ma se in città scompaiono 100 milioni di euro con una truffa telematica, e se il principale indiziato è proprio un cliente dell’avvocato Fernando Piazza, quel cognome non può non avere un peso e portare ad un naturale collegamento. Soprattutto se la società truffata è solo una copertura e, chi c’è dietro, è una delle più potenti organizzazioni criminali del pianeta: la ‘ndrangheta. Milano, Calabria, Francoforte, Mosca e Anversa sono solo alcune caselle dello scacchiere su cui Fernando è costretto a giocare la partita per la propria vita… una partita da giocare a tutto campo, impegnativa come il nemico che si trova a fronteggiare.

Questa è la storia che Toni D’Angelo descrive nella sua opera della quale sono interpreti Marco Bocci, Ksenia Rappoport ed Alessio Boni; Barbara Bouchet e Michele Placido hanno offerto la loro partecipazione straordinaria al film del Santo Versace e Gianluca Curti sono i produttori.

Il film, che sarà disponibile sulle principali piattaforme TVOD a partire dal prossimo 4 febbraio, è già stato presentato fuori concorso alla 38esima edizione del TFF – Torino Film Festival, si propone di tracciare un ponte ideale tra il capolavoro di Fernando Di Leo, “ Milano Calibro 9 “ sulla malavita organizzata di fine anni ’70, e il contesto criminale della ’ndrangheta di oggi.

Calibro 9 è prodotto da Minerva Pictures con Rai Cinema, in co-produzione con la belga Gapbusters e sarà disponibile a partire dal 4 febbraio su Sky Primafila Premiere, Apple TV, The Film Club, Rakuten TV, Chili, IoRestoInSala e Google Play.