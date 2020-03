Cancellato l’Eurovision Song Contest 2020. Ma la musica non si ferma per il coronavirus!

La cantante italo eritrea Senhit avrebbe dovuto esibirsi in rappresentanza di San Marino all’Eurovision Song Contest 2020, insieme al creative director Luca Tommassini.

Si apprende nella giornata di oggi, 18 marzo, che l’Eurovision Song Contest 2020 è stato cancellato.

Ma la musica non si ferma!

Sul canale YouTube di Senhit è possibile vedere i video del brano che avrebbe portato alla manifestazione, “ Freaky “, collegandosi al sito web www.youtube.com/watch?v=PwXZANv3zgw.

Nei prossimi giorni sui canali social della cantante sarà presentato il video tutorial per imparare la coreografia di “Freaky!” in pieno spirito #iorestoacasa perchè la musica non conosce confini.

Afferma la cantante eritrea: «In questo momento di emergenza mondiale, abbiamo bisogno di sentirci vicini, di ballare e di sorridere, per questo voglio regalare a tutto il mondo eurovisivo la coreografia che stiamo mettendo in piedi da settimane con Luca, nella speranza che doni un sorriso in questi giorni in cui dobbiamo essere più che mai uniti».

