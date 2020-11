Candidopoli, interviene il viceministro Vito Crimi: “Truffa che va punita severamente”

“CANDIDOPOLI”: SUL CASO “L’ALTRA ITALIA” INTERVIENE DURAMENTE IL VICEMINISTRO DEGLI INTERNI VITO CRIMI:

«Truffa che va punita severamente, le procure sono già al lavoro»

È passato poco più di un mese dal primo servizio in cui Striscia la notizia ha acceso i riflettori sulle “strane coincidenze” che si sono verificate durante le elezioni amministrative in alcuni piccoli Comuni sparsi per tutto il territorio italiano, legate alla lista “L‘altra Italia”. Dopo l’interpellanza in Parlamento di dieci giorni fa (vedi servizio), ora l’inchiesta ribattezzata “Candidopoli” approda direttamente al Viminale.

Pinuccio ha incontrato il viceministro degli Interni Vito Crimi, mettendo a disposizione tutta la documentazione su “L’altra Italia”, le cui liste spesso presentavano persone candidate a loro totale insaputa e con firme falsificate: «Questa è una truffa a tutti gli effetti – ha dichiarato Crimi – e va punita severamente. Credo che le diverse procure interessate ci stiano già lavorando. Sulla lista ‘L’altra Italia’ c’è da accendere un faro e, in particolare, sul suo organizzatore: se è consigliere in un Comune e si è candidato in un altro dovrà pagare, perché sarebbe una falsa dichiarazione».

Il servizio andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).