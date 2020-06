Il Festival di Cannes 2020, come ormai sappiamo da tempo, non si svolgerà (o meglio, non si è svolto) a causa dell’emergenza sanitaria. Nonostante il blocco Thierry Fremaux, ha annunciato la line up dei 56 film in concorso al 73mo Festival di Cannes. Alcuni registi e prduttori hanno scelto di rinviare la partecipazione al prossimo anno, altri come il film di Nanni Moretti, riflettono sulla partecipazione al Festival di Venezia che si terrà come previsto dal 2 al 12 settembre.

La particlarità di questa edizione del Festival di Cannes risiede nell’aver creato un “marchio” Cannes per i 56 film, che non sono propriamente in concorso, ma parteciperanno ad altri festival con il “bollino di qualità” per il fatto stesso di essere stati scelti per Cannes.

Al link il video ufficiale della conferenza di presentazione:

https://www.festival-cannes.com/en/infos-communiques/communique/articles/replay-the-2020-official-selection-has-been-revealed-on-3-june-at-6-00pm

I Veterani

THE FRENCH DISPATCH by Wes Anderson (USA) – 1h43

ÉTÉ 85 by François Ozon (France) – 1h40

ASA GA KURU (True Mothers) by Naomi Kawase (Japan) – 2h20

LOVERS ROCK by Steve McQueen (United Kingdom) – 1h08

MANGROVE by Steve McQueen (United Kingdom) – 2h04

DRUK (Another Round) by Thomas Vinterberg – (Denmark) – 1h55

ADN (DNA) by Maïwenn (France / Algeria) – 1h30

LAST WORDS by Jonathan Nossiter (USA) – 2h06

HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS by IM Sang-Soo (South Korea) – 1h40

EL OLVIDO QUE SEREMOS (Forgotten we’ll be) by Fernando Trueba (Spain) – 2h16

PENINSULA by YEON Sang-Ho (South Korea) – 1h54

IN THE DUSK (Au crépuscule) by Sharunas BARTAS (Lituania) – 2h06

DES HOMMES (Home Front) by Lucas BELVAUX – (Belgium) – 1h40

THE REAL THING by Kôji Fukada (Japan) – 3h48

Film al debutto

PASSION SIMPLE by Danielle Arbid (Lebanon) – 1h36

A GOOD MAN by Marie Castille Mention-Schaar (France) – 1h47

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT by Emmanuel Mouret (France) – 2h

SOUAD by Ayten Amin (Egypt) – 1h30

LIMBO by Ben Sharrock (United Kingdom) – 1h53

ROUGE (Red Soil) by Farid Bentoumi (France) – 1h26

SWEAT by Magnus Von Horn (Sweden) – 1h40

TEDDY by Ludovic et Zoran Boukherma (France) – 1h28

FEBRUARY (Février) by Kamen Kalev (Bulgaria) – 2h05

AMMONITE by Francis Lee (United Kingdom) – 2h

UN MÉDECIN DE NUIT by Elie Wajeman (France) – 1h40

ENFANT TERRIBLE by Oskar Roehler (Germany) – 2h14

NADIA, BUTTERFLY by Pascal Plante (Canada) – 1h46

HERE WE ARE by Nir Bergman (Israel) – 1h34

Un Film Collettivo, SEPTET: THE STORY OF HONG KONG by Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam – 1h53

THE FIRST FEATURES

FALLING by Viggo Mortensen (USA) – 1h52

PLEASURE by Ninja Thyberg (Sweden) – 1h45

SLALOM by Charlène Favier (France) – 1h32

CASA DE ANTIGUIDADES (Memory House) by Joao Paulo Miranda Maria (Brazil) – 1h27

BROKEN KEYS (Fausse note) by Jimmy Keyrouz (Lebanon) – 1h30

IBRAHIM by Samir Guesmi (France) – 1h20

BEGINNING (Au commencement) by Déa Kulumbegashvili (Georgia) – 2h10

GAGARINE by Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (France) – 1h35

16 PRINTEMPS by Suzanne Lindon (France) – 1h13

VAURIEN by Peter Dourountzis (France) – 1h35

GARÇON CHIFFON by Nicolas Maury (France) – 1h48

SI LE VENT TOMBE (Should the Wind Fall) by Nora Martirosyan (Armenia) – 1h40

JOHN AND THE HOLE by Pascual Sisto (USA) – 1h38

STRIDING INTO THE WIND (Courir au gré du vent) by WEI Shujun (China) – 2h36

THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO (La Mort du cinéma et de mon père aussi) by Dani Rosenberg (Israel) – 1h40

3 FILM DOCUENTARI

EN ROUTE POUR LE MILLIARD (The Billion Road) by Dieudo Hamadi – (Democratic Republic of Congo) – 1h30

THE TRUFFLE HUNTERS by Michael Dweck et Gregory Kershaw (USA) – 1h24

9 JOURS A RAQQA by Xavier de Lauzanne – (France) – 1h30

5 COMMEDIE

ANTOINETTE DANS LES CÉVÈNNES by Caroline Vignal (France) – 1h35

LES DEUX ALFRED by Bruno Podalydès (France) – 1h30

UN TRIOMPHE (The big hit) by Emmanuel Courcol (France) – 1h40

L’ORIGINE DU MONDE by Laurent Lafitte (France) – 1st film

LE DISCOURS by Laurent Tirard (France) – 1h27

4 FILM DI ANIMAZIONE

AYA TO MAJO (Earwig and the Witch) by Gorô Miyazaki (Japan) – 1h22

FLEE by Jonas Poher Rasmussen (Denmark) – 1h30

JOSEP by Aurel (France) – 1h20 – 1st film

SOUL by Pete Docter (USA) – 1h30

