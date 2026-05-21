Carlo Parodi confermato Presidente di Assomusica

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Si è conclusa oggi la 39ª Assemblea Nazionale di Assomusica, l’associazione che riunisce i principali produttori e organizzatori di spettacoli dal vivo in Italia. La giornata di lavori odierna si è conclusa con la riconferma per acclamazione di Carlo Parodi alla Presidenza dell’associazione per il prossimo mandato e il rinnovo del Consiglio Direttivo.

“Ringrazio l’Assemblea per la fiducia rinnovata – ha dichiarato il Presidente Parodi -. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno a proseguire il lavoro affinché vi siano condizioni sempre migliori per lo sviluppo e la crescita dell’intero settore della musica dal vivo”.

L’Assemblea ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi strategici per il settore della musica dal vivo e dello spettacolo. In apertura dei lavori sono stati letti i messaggi istituzionali del Sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella e della Senatrice Lucia Borgonzoni, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso il comparto della musica live e del ruolo svolto da Assomusica.

Nel corso dei lavori assembleari sono stati inoltre affrontati i principali temi strategici del comparto, con particolare attenzione alle prospettive di crescita del settore e al dialogo con le istituzioni.

L’Assemblea ha inoltre proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo, che risulta così composto:

Vincenzo Bellini

Paolo De Biasi

Giuseppe Gomez

Fulvio De Rosa

Rita Zappador

Vincenzo Grasso

Assomusica conferma il proprio ruolo di riferimento per il settore della musica dal vivo italiana, in una fase di evoluzione e rafforzamento dell’intero comparto.