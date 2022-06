Celebrato anche a Roma il Giubileo di platino di Elisabetta II d‘Inghilterra

Molto british ma anche molto Italy i festeggiamenti in onore del settantenario del regno di S.M. Elisabetta II e del suo compleanno: dopo una giornata che sembrava volesse gemellare il tempo atmosferico della Capitale con quello londinese, finalmente il sole ad accogliere i partecipanti al party organizzato dal simpatico ambasciatore Ed Llowellyn che da pochi mesi dirige la missione britannica a Roma.

Un party grandioso, perfettamente organizzato dallo staff dell’Ambasciata e con la preziosa collaborazione dell’ufficio stampa, con almeno duemila invitati che, incantati dalla ottocentesca villa Wolkonsky e dal suo favoloso parco dominato dalle trentasei arcate del neroniano acquedotto che da Subiaco portava l’acqua a Roma, hanno potuto apprezzare la signorilità e l’eleganza del nuovo Ambasciatore e della sua famiglia ( la moglie Anne e tre splendidi figli ) oltre che il tono assolutamente fraterno verso l’Italia del discorso da lui tenuto nell’occasione.

Molte le personalità intervenute, tra le quali ben quattro ministri italiani ( Speranza, Colao, Guerini, Messa ) e l’Ambasciatore ucraino Melinik, oltre a quelli del Giappone, della Germania, Cecoslovacchia, Estonia, Bulgaria, Turchia, Nuova Zelanda, Danimarca, Lituania, Sud Africa i quali hanno potuto assaporare la familiare atmosfera instaurata dal collega britannico che nell’occasione ha ospitato anche personaggi noti del mondo culturale e finanziario del nostro paese, da Alberto Angela ai coniugi Mainetti, il Direttore di Rai News Andrea Vianello ed anche, da parte british, il supernoto stylist Adrien Roberts attuale Director of Education all’Accademia Costume & Moda di Roma.

Sua Maesta la regina era virtualmente presente e ben “ ricordata “ da quattro dei suoi cani preferiti, quattro notevolissimi corgie che hanno girovagato per l’immenso parco della villa vestito di prato inglese assolutamente perfetto, all’interno del quale erano stati sistemati punti di accoglienza imbanditi di prodotti inglesi ed italiani, dalla porchetta alle capesante, dal wisky alla birra passando per le gustosissime costolette di agnello grigliate al momento e che sono andate letteralmente a ruba.

L’aspetto formale del pomeriggio romano a Villa Wolkonskj ha formato oggetto del discorso pronunciato dall’Ambasciatore Llowellin che ha sottolineato il notevole clima di collaborazione tra Inghilterra ed Italia, particolarmente in ordine agli impegni comuni per realizzare “ un mondo migliore per le generazioni a venire “, discorso preceduto dalle musiche della Regimental Band of the Royal Welsh che ha suonato nel patio della villa anticipando le cornamuse che hanno poi accompagnato l’Ambasciatore ed il suo seguito al palco dal quale ha pronunciato il discorso ufficiale; poi gli applauditissimi inni nazionali ed i fuochi artificiali; applauditissimo anche il documentario dell’incoronazione delle Regina Elisabetta e delle sue “ passeggiate romane “.

La serata è proseguita a lungo con gli ospiti incantati dall’accoglienza preparata con cura meticolosa dal diplomatico che rappresenta l’Inghilterra a Roma, perfettamente riuscita.