Celli Spose, il trionfo dell’amore oltre le barriere e pregiudizi

..La normalità è un’illusione,

un’invenzione di chi è privo di fantasia..

Così Alda Merini rispondeva alla domanda “Chi decide cosa è normale?”

E questo lo sa bene la maison di Alta Moda Celli che da sempre con le sue collezioni dà valore all’infinito potere dell’amore e si contraddistingue per la sua tradizione sartoriale, l’eleganza e creatività che si sposa appieno con la bellezza.

Per il Salone internazionale Bridal Fashion Week “Roma Sposa” 2022, tenutosi domenica 9 ottobre presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur, la stilista Maria Celli, accompagnata dai suoi figli Alessia e Giampaolo, durante il suo fashion show nel presentare le nuove collezioni per le nozze e la cerimonia contraddistinte da un’impeccabile cura di ogni dettaglio, dalla luce di scintillanti cristalli preziosi, dai ricami in pizzo chantilly, sete ed organze, e voluminose balze di tulle, ha dato l’opportunità ad otto meravigliosi ragazzi e ragazze dell’AIPD, l’Associazione Italiana Persone Down, di vivere un sogno e sfilare con la loro sensibilità e con il loro coinvolgente sorriso in abiti da sposa per dimostrare che è possibile superare barriere e pregiudizi.

L’AIPD, associazione non lucrativa di utilità sociale, si pone da anni come obiettivo il superamento di tutti quei preconcetti e tabù ancora legati alle persone con sindrome di Down che ne rendono difficile il pieno inserimento sociale, scolastico e lavorativo.

Un 9 ottobre che non a caso è la Giornata Nazionale di sensibilizzazione verso le persone con sindrome di Down, che ogni anno nella seconda domenica di ottobre si celebra, da oltre dodici anni, in tutta Italia con l’obiettivo di promuovere una cultura della diversità, abbattere i pregiudizi, difendere i diritti delle persone con sindrome di Down e favorirne l’autonomia e la piena inclusione nel contesto sociale nel quale vivono.

La serata è stata presentata da Nathaly Caldonazzo e Diego Tavani e madrina della manifestazione l’attrice Manuela Arcuri.

Una serata speciale dove Alta Moda e solidarietà si uniscono dando rilievo al potere dell’amore.

L’amore, un sentimento che vince ogni tipo di barriera e pregiudizio.

Serena D’Angelo.