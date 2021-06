“ C’era una volta Karlsson “, di Astrid Lindgren: per coinvolgere i piccoli in una ennesima favola narrata in diretta streaming

Con “ C’era una volta Karlsson “, di Astrid Lingren adattata per il teatro dalla ormai nota nel settore favolistico Valeria Freiberg, volge al termine la rassegna digitale “ Le Fiabe della nostra infanzia, che ha tenuto compagnia durante l’inverno e la primavera scorsa al pubblico dei più piccoli.

E’ questa l’occasione per salutare virtualmente i bambini e dar loro appuntamento alla prossima stagione: in calendario una favola ispirata al testo della scrittrice svedese Astrid Lindgren, la nota autrice di Pippi Calzelunghe, che ha nel tempo regalato ai bambini di molte generazioni e di molti paesi un’infanzia piena di avventure fantastiche e di personaggi capaci di scaldare il cuore con la propria gentilezza ed inventiva.

Karlsson abita in una casetta sul tetto. Ha un’elica sulla schiena e può volare in alto. Avere Karlsson per amico è una fortuna perché é un giovane particolare dotato di un’anima vivace e birichina, capace di unire la timidezza e la vanità, i capricci e l’affetto, l’avidità e il risentimento, l’infinita fiducia in se stesso e la tristezza: tutto ciò che paradossalmente riempie il mondo interiore di un bambino.

Il linguaggio della fiaba è assai ricco e si presenta come un’opportunità straordinaria per lo spettacolo che si snoda nello spazio virtuale corredato da immagini animate proiettate a ricreare atmosfere fiabesche in cui i bimbi possono immergersi che ben rende l’idea di uno spazio sospeso tra poesia e incantesimo.

L’allestimento e la regia sono curate da Valeria Freiberg, sulla scena virtuale l’attrice della Compagnia Teatro A, Maddalena Serratore.

All’allestimento, che si terrà il 19 giugno alle ore 17 ed il 20 giugno alle ore 11,30, sarà possibile assistere collegandosi in diretta streaming sulla piattaforma Zoom previa prenotazione all’indirizzo ateatro.assariadne@gmail.com.: al momento della prenotazione e dell’avvenuto pagamento del biglietto sarà inviato un link a cui collegarsi

Costo: 2,50€ a persona

INFO: http://compagniateatroa.it https://www.paypal.com/paypalme/CompagniaTeatroA