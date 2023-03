Chi è Mario Ermito, l’attore che interpreta Andreas ne “ I Fiori sopra l’Inferno “

Mario Ermito, volto emergente del cinema italiano, è l’attore che interpreta il ruolo di Andreas nella nuova mini serie di Rai 1 “ Fiori sopra l’inferno “ tratto dall’omonimo romanzo thriller di Ilaria Tuti.

Mario Ermito e’ un giovane promettente Attore italiano che farà’ molto parlare di se coniugando bellezza e talento. L’attore veste i panni di Andreas accanto alla protagonista Elena Sofia Ricci, alias Teresa Battaglia profiler e attenta osservatrice capace di risolvere i casi più intricati e misteriosi: un personaggio complesso e difficile che verra’ scoperto e smascherato nell’ultima puntata.

Occhi chiari e sguardo magnetico, Mario Ermito, con la sua bellezza da vero fuoriclasse, è uno dei nuovi volti della recitazione made in Italy. Nato a Brindisi, non ha esitato a lasciare la sua Brindisi appena diciannovenne per trasferirsi a Milano, pur di seguire il sogno di entrare nel mondo della moda. Dopo la permanenza nel capoluogo meneghino si è trasferito nuovamente a Roma, dove attualmente ancora vive. Dopo alcune esperienze in alcuni reality, il bel Mario si è dedicato all’interpretazione di serie televisive, dove si è fatto notare per il suo talento.

La Carriera di Mario e’ in crescita reduce da un grande successo come coprotagonista al cinema in “Por Los pelos” girato in Spagna e distribuito da Worner Bros e lo rivedremo nei prossimi mesi in una serie Netflix e in un film Italiano per rai uno.

