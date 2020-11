Cine 34 celebra i settanta anni di Carlo Verdone con una serie di 8 films in onda dal 16 al 19 novembre

Il 17 novembre di settanta anni fa nasceva a Roma Carlo Gregorio Verdone figlio di Rossana Schiavina e di Mario celebre e rimpianto docente universitario di storia del cinema, dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Per sua stessa ammissione il suo secondo nome, Gregorio, gli fu messo perché gli fosse di buon auspicio essendo lui nato di venerdì 17; mettendoglielo si voleva “evitare” al piccolo un’esistenza “sfortunata”: a Roma si usa infatti dire “Un gran Gregorio” che sta a significare “Una grossa fortuna”.

E la sua carriera, sviluppatasi dal 1969, si può dire veramente fortunata perché in campo cinematografico è diventato il più rappresentativo dei comici italiani insieme al suo amico Alberto Sordi; in 49 anni di carriera ha realizzato 51 film, tra diretti e recitati, per una galleria di figure indimenticabili, tra moltissime commedie e interpretazioni agrodolci, come quella del Romano de La grande bellezza, per la quale ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista.

Per ricordare in maniera solenne il suo compleanno, Cine 34 gli dedica quattro serate: otto imperdibili stracult, in onda in preserale e prime-time, da lunedì 16 a giovedì 19 novembre ripercorrendo la storia di Verdone e proponendo i primi cinque film realizzati da regista, tra il 1980 e il 1984, ovvero Un sacco bello, Bianco, Rosso e Verdone, Borotalco, Acqua e sapone, I due carabinieri, cui si aggiungono Viaggi di nozze (del 1995) e Gallo Cedrone (del 1998). Del 1982, infine, In viaggio con papà, dove Verdone è diretto da Alberto Sordi, in una sorta di passaggio di testimone tra la leggenda del cinema italiano e il suo futuro erede professionale.

In dettaglio, il programma di “ Verdone 70 “:

16 novembre | preserale | Borotalco

(1982), di e con C. Verdone, con Eleonora Giorgi, Christian De Sica, Moana Pozzi

16 novembre | prima serata | Un sacco bello

(1980), di e con C. Verdone, con Mario Brega, Renato Scarpa

17 novembre | preserale | In viaggio con papà

(1982), di Alberto Sordi, con A. Sordi, C. Verdone, Ugo Bologna, Angelo Infanti, Edy Angelillo

17 novembre | prima serata | Bianco, Rosso e Verdone

(1981), di e con C. Verdone, con Elena Fabrizi, Milena Vukotic, Mario Brega

18 novembre | preserale | I due carabinieri

(1984), di e con C. Verdone, con Enrico Montesano, Massimo Boldi

18 novembre | prima serata | Acqua e sapone

(1983), di e con C. Verdone, con Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Elena Fabrizi, Michele Mirabella, Christian De Sica,

Fabrizio Bracconeri, Jimmy il Fenomeno

19 novembre | preserale | Gallo Cedrone

(1998), di e con C. Verdone

19 novembre | prima serata | Viaggi di nozze

(1995), di e con C. Verdone, con Claudia Gerini, Veronica Pivetti, Adriana Volpe