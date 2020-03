Un’idea partita da Roma che grazie al passaparola è andata lontano: “ Cinema da casa “, il flash mob cinematografico promosso da Alice nella citta, è arrivato quasi alla fine della seconda settimana di programmazione .

Stasera presenta, grazie ai titoli suggeriti dalla rivista del Cinematografo che a Fellini ha dedicato uno speciale, una selezione dedicata al grande maestro e da domani riparte con le serate in compagnia degli amici alla finestra che si collegheranno in diretta telefonica alle 22 in occasione delle dirette sulle pagine social di Alice. Apertura in musica grazie al regista Damiano Michieletto che ha selezionato 13 sequenze tratte dai musical più amati e proseguiremo poi in commedia venerdì grazie a Rocco Papaleo e nel weekend alterneremo grandi classici e cult chiacchierando con l’attrice Sara Seraiocco per chiudere poi domenica assieme a Diane Fleri e Claudia Potenza.

Ad oggi sono 60 le finestre attive in Italia e all’estero .

A Roma, Pisa e Torino si proietta tutte le sere alle 22 e da domani, grazie a Ylenia Politano, si proietterà quotidianamente anche a Bologna e sono attive anche Catania, Palermo e Cagliari.

All’estero “ Cinema da casa “ è attivo nelle Filippine, Vietnam, Polonia, Bulgaria, Belgio e Svizzera e seguita anche dal brasile , un’iniziativa che è rimbalzata fino in America grazie ai social.

Tantissime le sequenze dei film proiettati dalla finestra di cinema da casa – oltre 160, alternando film d’autore classici a grandi cult.

Per partecipare a cinema da casa basta proiettare alle 22 con il proprio proiettore dalla finestra le sequenze dei film più amate oppure seguire le pagine facebook e IG di Alice alle 22 in diretta tutte le sere.

