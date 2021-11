“ Cinema d’autunno “, braccio invernale dell’isola del Cinema allo Spazio Scena

L’Isola del Cinema, che la scorsa stagione, causa covid, non ha organizzato la tradizionale parata di film all’Isola Tiberina, presenta ora una giornata dedicata interamente alla settima arte esaminata sotto tutte le sue sfaccettature, dal titolo “Cinema d’Autunno”: allo Spazio Scena, sala polivalente nata nell’ex Filmstudio, nel cuore di Trastevere in Via degli Orti di Alibert,1 saranno presentati alcuni film riconducibili alle sezioni distintive del Festival che tradizionalmente si svolge all’isola.

La storica sala cinematografica del Filmstudio, nata nel ’67, ha proposto negli anni le opere più innovative e sperimentali, formando generazioni di cineasti e diventando punto di riferimento per registi e artisti.

L’evento riunisce e sintetizza i filoni principali portati avanti in questi anni da L’Isola del Cinema: cinema italiano, cinema europeo, solidale, film d’animazione, cinema del reale (documentario), cortometraggio, cinema e natura, per una giornata di proiezioni non stop.

Saranno sette i film proiettati in lingua originale e in forma completamente gratuita, nella giornata e serata di sabato 13 novembre, come riconoscimento de L’Isola del Cinema verso i propri spettatori, che da oltre 26 anni seguono e frequentano il Festival che ogni estate viene organizzato nella suggestiva cornice dell’Isola Tiberina.

Questo il programma:

Sabato mattina alle ore 11:00 proiezione del docufilm “Le quattro volte” (2010) del regista Michelangelo Frammartino;

Sabato ore 13:00 proiezione del film “Lazzaro Felice” per la regia di Alice Rohrwacher;

Sabato ore 15:30 due film d’animazione ispirati da un libro illustrato bestseller “A spasso col mostro”: il mediometraggio “Il Gruffalò” e il sequel “Il Gruffalò e la sua piccolina”;

Sabato ore 17:30: proiezione del cortometraggio “Mirella” (2021), del regista Kassim Yassin Saleh, che interverrà per una breve introduzione alla sua opera, una storia che emoziona e tocca nel profondo;

Sabato ore 18:00 proiezione del film “Hasta la vista” (2021) di Geoffrey Enthoven.

Sabato ore 20:15 verrà proiettato il film polacco “Corpus Christi” (2019) di Jan Komasa;

Sabato ore 22:15 conclusione con il film “I Vitelloni” (1953) di Federico Fellini proposto come omaggio in ricordo dell’attore e regista trasteverino Alberto Sordi.

L’evento è ad ingresso gratuito, prodotto dall’Associazione Culturale Amici di Trastevere e realizzato con il contributo della Regione Lazio.

Per entrare nella sala è necessario compilare un modulo ed esporre il Green pass.