Cinema e sostenibilità protagonisti del Terra di Siena Film Festival edizione 2023

Il “ Terra di Siena Film Festival “ é una kermesse fondata da Maria Pia Corbelli che da 27 anni é dedicata ai grandi film, con – in questa edizione – ben 18 lungometraggi in concorso tra i quali spiccano 6 anteprime internazionali proiettate in pieno centro storico della città di Siena, 3 documentari e 26 cortometraggi.

Un’edizione, quella 2023 appena conclusasi e condotta dalla stessa Presidente Corbelli insieme ad Antonio Flamini Direttore Artistico, improntata sul concetto di “sostenibilità” e che nei suoi cinque giorni di durata ha mietuto grande successo di partecipazione essendo particolarmente dedicate alla cura dell’ambiente, che ha visto anche l’istituzione di un apposito Premio, “Ambiente e Sostenibilità”, dedicato a quei cortometraggi interessati alla promozione ed alla salvaguardia dell’ambiente.

Dichiara Flamini: “……..abbiamo utilizzato trasportation sostenibile quali treni ed auto elettriche, abbiamo realizzato manifesti e locandine stampati in carta riciclata, abbiamo utilizzato un QR code per la diffusione del programma ed infine, abbiamo promosso e organizzato un convegno sulla sostenibilità ed il cinema che si terrà nelle prossime settimane”.

La giuria, presieduta da Mimmo Calopresti, insignito con il “Premio Città di Siena”, si è così espressa: Premio Miglior a PRIMA DI ANDARE VIA di Massimo Cappelli, Premio Migliore Attore a Cesare Bocci per “NINA DEI LUPI” di Antonio Pisu, Premio Migliore Attrice a Jenny De Nucci per “PRIMA DI ANDARE VIA”, Premio Miglior Regia a Giuseppe Gandini per “TRE STORIE IN BOTTIGLIA” , Premio Migliore Opera prima a TEREZIN di Gabriele Guidi, Premio Attore della critica a Francesco Ciampi per IL CACIO CON LE PERE di Luca Calvani, Premio Attrice della critica a Paola Lavini per KNOCKDOWN di Inessa Gordieko, Premio Attrice emergente a Sara Ciocca per NINA DEI LUPI” , Gran Premio della Giuria a Luisa Parrino per TRAMONTO A NORD OVEST , Gran Premio della Critica a UNLUCKYTO LOVE YOU di Mauro John Capece, Premio del Pubblico a LO SPOSO INDECISO” di Giorgio Amato, Premio Migliore Film Internazionale a FOLLIA di Charlles Guerin Surville, Premio Speciale della Giuria a Yassmin Pucci per ELOHIM di Paolo Vegliò, Premio MiglioreMiglior documentario a GENTE STRANA WATU WU AJBU di Marta Minuicchi ritirato da Cesare Bocci, Premio Migliore cortometraggio a IL BALLO di Susy Laude, Premio Migliore Regia Cortometraggio a L’ESTATE DI VIRNA di Alessandro Zizzo ritirato dall’attore e produttore Adelmo Togliani, Premio Migliore Regia cortometraggio a Dino Abbrescia per IL BALLO , Premio Migliore attrice Cortometraggio a Lea Mornar per L’ULTIMO SALUTO, di Vincenzo Palazzo, Premio Corto internazionale a Livia Pillman per THE END, Premio Corto internazionale a Catrinel Danaiata per I’M OK WITH YOUR LAST WISH, Premio speciale della giuria ad Angelica Cacciapaglia per “MANO NELLA MANO”. Una Menzione Speciale Sezione Cinema Internazionale è andata al film NORMALE di Olivier Babinet mentre una Menzione speciale “Sostenibilità” è stata conferita al cortometraggio IO PLASTICA di Gualtiero serafini, ritirata dalla produttrice Antonella Maggio. Due i “Seguso Award” consegnati sul palcoscenico del Teatro dei Rozzi”: il primo all’attore hollywoodiano Randall Paul e l’altro a Luca Calvani. Inoltre menzioni speciali per la sezione cortometraggi sono andate a: Eleonora Puglia per THE LAST DAY, Pierfrancesco Campanella per IL PROVINO, Anna Elena Pepe per MISS AGATA, Daniele Nicolosi per SCOMPARIRE, Caterina Marchisella per LA PREDA PRESA, Alessandro Onorato per DERNIERE PLAGE, Pietro romano per THE UNKNOWN PERSON. Da menzionare infine il Premio Speciale consegnato nel corso della manifestazione a Federico Moccia per il film MAMMA QUI’ COMANDO IO mentre il Premio Manuel De Sica musicisti di cinema, verrà consegnato successivamente al maestro Premio Oscar Nicola Piovani in un evento speciale nella città di Firenze